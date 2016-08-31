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Олланд объявит в декабре, будет ли он участвовать в президентских выборах

Международная панорама
31 августа, 12:12 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
В настоящий момент о своем намерении принять в них участие уже официально заявили многие известные политики, среди которых и лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен
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ПАРИЖ, 31 августа. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Президент Франции Франсуа Олланд официально объявит о том, будет ли он баллотироваться на второй срок или нет, в конце декабря. Об этом сообщил в среду представитель французского правительства и близкий политический соратник главы государства Стефан Ле Фоль.

"Франсуа Олланд объявит о своих планах (касательно выдвижения своей кандидатуры - прим. ТАСС) в конце декабря", - заявил Ле Фоль в эфире радиостанции "Европа-1". Осенью у нынешнего хозяина Елисейского дворца запланировано "несколько важных митингов, в ходе которых Олланд даст оценку текущей ситуации" и тем самым подведет итог своего пятилетнего мандата.

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Комментируя уход из правительства главы Минэкономики Эмманюэля Макрона, который планирует принять участие в предстоящих следующей весной президентских выборах, Ле Фоль отметил: "Мы видим, что перед выборами появляется множество кандидатур. Но это не помешает Олланду".

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля, второй - 7 мая. В настоящий момент о своем намерении принять в них участие уже официально заявили многие известные политики, среди которых и лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен. По данным опросов, она всерьез может рассчитывать на выход во второй тур.

Правоцентристская оппозиция в лице "Республиканцев" определит своего кандидата на "праймериз" в ноябре этого года. На сегодняшний день право на лидерство оспаривают 13 кандидатов, фаворитами среди которых являются экс-президент Николя Саркози и мэр Бордо Ален Жюппе.

Что касается правящей Соцпартии, то внутрипартийные выборы должны пройти в декабре. Президент Олланд пока официально не выдвигал свою кандидатуру. Однако, как отмечают наблюдатели, фактически кампания за сбор голосов уже начата.

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