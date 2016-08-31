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Польша начинает процедуру приобретения самолетов для высших должностных лиц

Международная панорама
31 августа, 15:34 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
В первую очередь планируется купить два маленьких самолета, договор должен быть подписан в конце 2016 года
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ВАРШАВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Правительство Польши начинает процедуру приобретения самолетов для перелетов высших должностных лиц в государстве. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра обороны республики Бартош Ковнацкий.

По его словам, в первую очередь планируется купить два маленьких самолета. Как ожидается, договор должен быть подписан в конце 2016 года. "Поставка будет осуществлена к концу 2017 года", - указал Ковнацкий. "Это маленькие самолеты на 12-14 человек, которые будут совершать короткие полеты премьера и министров в Брюссель, на территории польского государства, а также, в теории, перелеты через Атлантику в Вашингтон", - отметил он.

Также планируется приобрести самолеты среднего размера, которые смогут взять на борт до 100 человек. Поставку этих лайнеров польское правительство ожидает в начале 2021 года. Предполагается, что эти самолеты будут оснащены системой защиты и смогут приземляться на военных аэродромах.

Как отмечал ранее глава польского оборонного ведомства Антоний Мачеревич, это должны быть самолеты не просто способные осуществлять трансатлантические перелеты и перемещаться в разные точки мира, но и абсолютно надежные. "Эти самолеты, что следует из драматичного прошлого, должны располагать такой системой защиты, чтобы сократить угрожающую опасность", - указал он.

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Оборонное ведомство Польши планирует потратить на закупку лайнеров 1,7 млн злотых ($450 тыс.). В министерстве хотят, чтобы поставщик сразу же предусмотрел установку на самолетах современных систем обеспечения безопасности, а также предложил курс обучения пилотов от производителя. Ковнацкий подчеркнул, что все самолеты должны быть новые. До момента поставки средних лайнеров планируется получить один бывший в использовании самолет, чтобы обучать экипаж.

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить авиалайнер. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 пассажиров, находившиеся на борту.

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