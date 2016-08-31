Тимошенко заявила о возможности привлечь к уголовной ответственности премьер-министра

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Экс-премьер-министр Украины, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о возможности привлечения главы правительства Владимира Гройсмана к уголовной ответственности, если суд по ее иску признает незаконность повышения тарифов для населения на газ, воду и тепло.

Об этом Тимошенко заявила журналистам перед началом очередного заседания суда по ее иску к правительству.

"Если суд установит, что это были незаконные действия (повышение правительством тарифов), то это будет уже уголовное дело о том, что Гройсман превысил свои полномочия", - уверена Тимошенко.

Суть иска

Она напомнила, что в среду Окружной административный суд Киева продолжил предварительное заседание по ее иску против кабинета министров Украины об отмене двух постановлений - о введении единой цены на газ и о повышении вдвое тарифов для населения на тепло и воду. "Мы будем просить суд отменить постановления", - уточнила Тимошенко.

"Кабинет министров и Гройсман не имели законного права устанавливать цены на газ. Для этого есть все доказательства, и поэтому Гройсман и кабмин превысили свои служебные полномочия, осуществили преступления и установили не рыночную цену на газ, а ручную, регулированную, причем существенно завышенную", - пояснила причину иска Тимошенко.

При этом она подчеркнула, что имеет доказательства того, что установленные правительством Украины тарифы вдвое выше экономически обоснованных. Кроме того, по ее словам, правительство вообще не имеет права устанавливать тарифы на теплоснабжение.

Заседание суда по иску Тимошенко должно было состояться 25 августа, но его перенесли в связи с болезнью судьи. Суд начал предварительное заседание 27 июля. Тогда был объявлен перерыв, чтобы потребовать заверенные копии выписки протокола заседания кабмина от 27 апреля 2016 года и документов, на основании которых было принято постановление № 315 об установлении цены на газ, напомнили в пресс-службе "Батькивщины".

Повышение тарифов по всем направлениям

Ранее на Украине существенно повысились цены на газ и отопление. Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики 26 февраля 2015 года приняла постановление о поэтапном повышении тарифов на электроэнергию для населения, что предусмотрено соглашением украинского правительства с Международным валютным фондом.

С 1 марта текущего года тарифы на электроэнергию повысились в среднем на 25%. В ближайшем будущем украинцев ожидают еще два повышения тарифов на электроэнергию - с 1 сентября 2016 года и с 1 марта 2017 года.

С 1 мая правительство отменило льготный тариф на газ с 1 мая. Для населения стала действовать единая рыночная цена, которая составила 6 тыс. 878 гривен (около $264 по текущему курсу) за тысячу кубометров.

Правительство также повысило почти вдвое тарифы на отопление и горячее водоснабжение с 1 июля. Тарифы на холодное водоснабжение повысились в среднем на 30% с 1 августа.

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