В Молдавии кандидатом в президенты стал политик, выступающий за ликвидацию страны

КИШИНЕВ, 31 августа. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Политический совет Либеральной партии (ЛП) Молдавии, входящей в правящую коалицию, на заседании 31 августа принял решение о выдвижении кандидатом в президенты республики своего лидера Михая Гимпу. Этот политик выступает за ликвидацию государства и объединение его с соседней Румынией.

"Мы будем продолжать добиваться воссоединения румынских земель, то есть объединения Республики Молдова и Румынии. Однако это непростой вопрос, на решение которого потребуются годы. А пока у нас есть много других проблем в экономике, необходимо поднимать уровень жизни людей", - прокомментировал журналистам Гимпу свою программу.

Политик на прошлой неделе преподнес в подарок премьеру Румынии Дачиану Чолошу карту "Великой Румынии", в состав которой входит Молдавия, а также часть Одесской и Черновицкой областей Украины. На ней была символическая надпись: "Говорим на одном языке, одной нацией являемся, одной страной будем!". Гимпу, который также выступает за отмену прописанного в Конституции Молдавии нейтралитета и вступление ее в НАТО, считает Молдавию "вторым румынским государством", которое рано или поздно "воссоединится со страной-матерью Румынией".

Выборы президента страны состоятся 30 октября.

Молдаване против объединения

Как свидетельствуют опросы, порядка 67% граждан Молдавии выступают против объединения с Румынией. Только 13% опрошенных однозначно поддерживают эту идею, а еще 15% скорее за, чем против.

Тем не менее, в марте нынешнего года в Кишиневе прошел съезд с участием 1725 делегатов из Молдавии и Румынии. Они учредили неформальный парламент по аналогу "Сфатул цэрий" ("Совет страны"), который после ввода румынских войск в Бессарабию в марте 1918 года проголосовал за ее включение в состав Румынии. Было решено подготовить процесс объединения к марту 2018 года, к столетию тех событий. Делегаты съезда также предложили отдать Приднестровье Украине в обмен на южную Бессарабию и Буковину, которые входят в состав Черновицкой и Одесской областей.

В Румынии считают объединение преждевременным

В Румынии число сторонников объединения с Молдавией составляет почти 68%. Национал-либеральная партия, лидером которой до своего избрания был действующий президент Румынии Клаус Йоханнис, представила в нынешнем году проект, в котором расписаны шаги по поэтапному объединению экономик, социальных политик, инфраструктуры, системы образования, медиапространства и других отраслей двух стран. Однако сам Йоханнис считает, что сейчас поднимать вопрос об объединении несерьезно.