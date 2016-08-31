Правительство Украины ожидает дефицит бюджета на 2017 год на уровне 3%

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Украины ожидает дефицит государственного бюджета страны в 2017 году на уровне 3%.

Как передает корреспондент ТАСС, об этом в среду заявил на пресс-конференции первый вице-премьер Украины Степан Кубив.

"Расхождения между доходной и расходной частями госбюджета, мы говорим о 3%", - сказал он. Кубив подчеркнул, что проект государственного бюджета будет сбалансированным и реалистичным.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в среду на заседании, что проект госбюджета на 2017 год будет направлен в Верховную раду в сентябре. Главным приоритетом документа станет сфера обороны, подчеркнул премьер.

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