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Украина дополнительно включила 259 физлиц и 46 юрлиц из РФ в санкционный список

Международная панорама
31 августа, 15:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, августа. /ТАСС
Также был продлен срок действия санкций в отношении 388 физических лиц и 105 юридических лиц из России
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КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Украины расширило список физических лиц и компаний из России, которые подпадают под санкции.

Об этом в среду сообщил на пресс-конференции первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

"Мы сегодня продлили срок действия персональных санкций в отношении 388 физических лиц и 105 юридических лиц (из РФ). Кроме того, мы расширили перечень физических лиц на 259, и на 46 юридических лиц", - сказал он.

По его словам, расширение санкционного списка произошло в ответ на "временную оккупацию Крыма и на акт военной агрессии на востоке Украины". Кубив заявил, что санкции применяются в отношении тех, кто "поддерживает терроризм на Украине".

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