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Три ребенка пострадали в результате взрыва в свадебном зале в Афганистане

Международная панорама
31 августа, 15:11 UTC+3 ИСЛАМАБАД 31, августа. /ТАСС
Глава местной полиции заявил, что причиной взрыва могли стать неприязненные отношения
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ИСЛАМАБАД, 31 августа. /ТАСС/. Три ребенка пострадали в результате взрыва, произошедшего в свадебном зале в провинции Джаузджан на севере Афганистана. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

"На свадебном торжестве в местном отеле произошел взрыв. Три ребенка пострадали", - цитирует агентство главу местной полиции.

Он также добавил, что причиной взрыва могли стать неприязненные отношения. По факту взрыва ведется расследование.

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