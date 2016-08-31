Три ребенка пострадали в результате взрыва в свадебном зале в Афганистане

ИСЛАМАБАД, 31 августа. /ТАСС/. Три ребенка пострадали в результате взрыва, произошедшего в свадебном зале в провинции Джаузджан на севере Афганистана. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

"На свадебном торжестве в местном отеле произошел взрыв. Три ребенка пострадали", - цитирует агентство главу местной полиции.

Он также добавил, что причиной взрыва могли стать неприязненные отношения. По факту взрыва ведется расследование.