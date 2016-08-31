Три ребенка пострадали в результате взрыва в свадебном зале в Афганистане

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ИСЛАМАБАД, 31 августа. /ТАСС/. Три ребенка пострадали в результате взрыва, произошедшего в свадебном зале в провинции Джаузджан на севере Афганистана. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
"На свадебном торжестве в местном отеле произошел взрыв. Три ребенка пострадали", - цитирует агентство главу местной полиции.
Он также добавил, что причиной взрыва могли стать неприязненные отношения. По факту взрыва ведется расследование.