СМИ: президент Турции утвердил соглашение о нормализации отношений с Израилем

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АНКАРА, 31 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал соглашение о нормализации отношений с Израилем. Об этом сообщила газета Hürriyet.
Ранее соглашение было ратифицировано турецким парламентом. Военно-политический кабинет Израиля утвердил документ еще 29 июня - на следующий день после его подписания представителями сторон в Риме.
Отношения между странами резко обострились в мае 2010 года после того, как израильский спецназ захватил гуманитарный паром "Мави Мармара", следовавший из Турции на прорыв блокады сектора Газа. Тогда Анкара понизила уровень дипломатических отношений с еврейским государством и заняла жесткую позицию, выдвинув ряд условий. Утвержденное сторонами соглашение предусматривает, в частности, выплату Израилем Турции 20 млн долларов в качестве компенсации за инцидент с паромом.
Страны начали переговоры в надежде на восстановление отношений в 2015 году. 17 декабря прошлого года стало известно, что им удалось прийти к предварительному соглашению, а 2 июня этого года Десятый канал израильского телевидения сообщил, что стороны отказались от требований, представляющих собой барьер на пути к примирению.