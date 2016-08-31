В Тирасполе обеспокоены снижением активности на переговорах по Приднестровью

ТИРАСПОЛЬ, 31 августа. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Власти непризнанного Приднестровья обеспокоены снижением активности в переговорах с Молдавией на всех площадках. Об этом говорилось в среду на совещании президента республики Евгения Шевчука с и. о. министра иностранных дел Виталием Игнатьевым.

"К сожалению, пока динамика переговоров очень низкая. Есть отказы молдавской стороны от коммуникации на уровне экспертных групп и представителей по политическим вопросам", - цитирует пресс-служба президента главу МИД. По его словам, в отношениях с Молдавией накопился целый комплекс не терпящих отлагательства вопросов, наиболее остро стоит транспортная проблема.

В июле этого года Украина перестала пропускать подакцизную продукцию в Приднестровье по железной дороге. Теперь поставки возможны только через молдавскую территорию. Ограничение осложнило доставку некоторых видов социально значимых товаров, включая горючее, поэтому Тирасполь пригрозил ответными мерами, причем не только Украине, но и Молдавии. Как считает Игнатьев, указанные ограничения были введены по просьбе Кишинева, который хочет контролировать импортно-экспортные операции непризнанной республики.

Ранее глава МИД Приднестровья призвал созвать по этому вопросу внеочередное заседание в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от ЕС и США), о чем уведомил всех его участников. В нынешнем году председательствующая в ОБСЕ Германия при посредничестве остальных участников формата "пять плюс два" добилась возобновления переговоров, которые были заморожены почти два года. На прошедшей встрече в Берлине Молдавия и Приднестровье договорились отказаться от односторонних действий и решать все проблемы только на переговорах. Они также согласились наладить сотрудничество в сфере транспорта, связи и экологии, ликвидировать взаимные барьеры.

Действия Киева в отношении Приднестровья вызвали обеспокоенность и в Москве.