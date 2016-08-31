Киевский суд решил заочно рассматривать уголовного дело против Плотницкого

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Подольский районный суд Киева решил заочно рассматривать уголовное дело против главы провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Плотницкого. Об этом корреспондент ТАСС передает с места события.

Плотницкого обвиняют по статьям уголовного кодекса Украины "незаконное лишение свободы или похищение", "террористическая деятельность", "незаконное перемещение лиц через границу" в связи с его якобы причастностью к задержанию Надежды Савченко.

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"Коллегия судей Подольского райсуда поддержала ходатайство прокурора о специальном (заочном) судебном рассмотрении дела Плотницкого, сообщила председательствующая судья Оксана Павленко. По ее словам, заседание суда назначено на 30 сентября.

Плотницкому предоставлена государственная защита в Подольском райсуде столицы, где сегодня открылся суд над ним. Адвокат главы ЛНР Олег Перетятько сказал в беседе с корреспондентом ТАСС, что Плотницкий "в любое время может оспорить решение о заочном рассмотрении его дела". При этом он отметил, что ему неизвестна позиция подзащитного по данному делу. По словам Перетятько, Киев соблюдает все формальности для того, чтобы "запустить процесс специального (заочного) рассмотрения данного дела".

В марте следователи Службы безопасности Украины (СБУ) завершили заочное досудебное расследование уголовного дела в отношении Плотницкого и направили обвинение в суд. В начале августа украинские СМИ опубликовали повестку на его имя с требованием явиться на заседание суда. Ранее на допрос главу ЛНР пытались вызвать следователи Службы безопасности Украины, которых Плотницкий в ответ на это пригласил в Луганск, гарантировав им полную безопасность.

Сам же глава ЛНР назвал свой вызов в киевский суд процедурной формальностью, так как считает, что решение по этому делу уже вынесено.