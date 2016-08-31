Командующий армией Литвы готов уйти в отставку из-за скандала с военными закупками

ВИЛЬНЮС, 31 августа. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Командующий армией Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас готов подать в отставку из-за вызвавшего широкий общественный резонанс коррупционного скандала с закупками для нужд вооруженных сил. Об этом он заявил в среду журналистам.

"Нахожусь на военной службе, являюсь должностным лицом. Если мне вменяют в вину, что я не обеспечил должный контроль и опозорил армию, могу тут же развернуться и уйти", - сказал он.

Генерал отметил, что "обдумывает возможность отставки". Тем не менее, он поспешил внести в оценку ситуации некоторые коррективы. "Не собираюсь уходить, но если будет такая лавина (обвинений в его адрес. - Прим. корр.), если общественное мнение посчитает меня виновным в разрушении имиджа армии, я уйду", - объяснил командующий свою позицию.

Государственная служба, контролирующая в Литве публичные закупки, утверждает, что в 2014 году военные приобрели различные предметы кухонного инвентаря на сумму €173,8 тыс. по ценам примерно в восемь раз выше рыночных. Контракт был подписан с фирмой Nota bene - единственной, участвовавшей в конкурсе. Установлено, что Nota bene с 2006 года выиграла более 50 конкурсов по снабжению армии различным оборудованием общей стоимостью около €30 млн.

Некоторые эксперты утверждают, что армия лишь формирует заказ того, что ей необходимо, а за процедуру закупок отвечает Министерство обороны.

Президент Даля Грибаускайте призвала главу ведомства Юозаса Олекаса признать свою личную ответственность из-за сомнительных закупок. По словам главы государства, неспособность навести в министерстве порядок с публичными закупками "вызывает много вопросов вплоть до политической и правовой ответственности". Премьер-министр Альгирдас Буткявичюс пока поддерживает Олекаса - своего коллегу по Социал-демократической партии.