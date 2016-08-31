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Опрос: Порошенко проиграет президентские выборы лидерам оппозиции

Международная панорама
31 августа, 17:37 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, августа. /ТАСС
Нынешнего президента обошли по популярности главы оппозиционных парламентских фракций "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" Юлия Тимошенко и Юрий Бойко
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КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Главы оппозиционных парламентских фракций "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" Юлия Тимошенко и Юрий Бойко обошли по популярности действующего президента Украины Петра Порошенко, согласно данным опроса об электоральных настроениях украинских граждан, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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"Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, то треть опрошенных однозначно приняли бы в них участие. Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, Юлию Тимошенко поддержали бы 17,7%, Юрия Бойко - 11,5%, Петра Порошенко - 10,7%", - сказано в сообщении.

По данным опроса, рейтинг Порошенко в течение 2016 года упал вдвое - с 23% до 11%.

Кроме того, если бы в ближайшее время проходили парламентские выборы, голосовать отправилась бы также треть украинских граждан. Наибольшую поддержку опрошенных получили партии "Батькивщина" - 18,3%, "Оппозиционный блок" - 12,6%, "Самопомощь" и "Радикальная партия" - по 11%. За "Блок Петра Порошенко" готовы отдать голоса 9,1% избирателей.

Опрос проводился с 18 по 23 августа 2016 года среди 2 тыс. респондентов из различных регионов от 18 лет и старше.

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