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Заседание по вопросу импичмента Руссефф возобновилось в Федеральном сенате Бразилии

Международная панорама
31 августа, 17:22 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
В ближайшее время законодатели примут решение о ее окончательной отставке или возвращении к исполнению обязанностей главы государства
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Заседание по вопросу импичмента Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента Бразилии, возобновилось в Федеральном сенате (верхней палате парламента) страны. В ближайшее время законодатели примут решение о ее окончательной отставке или возвращении к исполнению обязанностей главы государства.

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Перед началом итогового голосования председатель Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Рикарду Левандовски, который руководит процессом импичмента в соответствии с национальным законодательством, зачитает документ, представляющий собой краткое изложение аргументов обвинения и защиты. Затем сторонники и противники Руссефф из числа сенаторов обратятся к собравшимся с призывом проголосовать тем или иным образом. Согласно регламенту, каждой из сторон отводится на это 10 минут, в течение которых с трибуны зала заседаний может выступить любое число законодателей. Ожидается, что в общей сложности речи произнесут четыре представителя верхней палаты.

После этого законодатели перейдут непосредственно к голосованию, которое будет открытым. Руссефф будет отправлена в отставку, если эту инициативу поддержат по меньшей мере две трети сенаторов (то есть 54 человека. - прим. ТАСС). В этом случае вице-президент Мишел Темер, который сейчас временно исполняет обязанности бразильского лидера, останется во главе государства до конца 2018 года.

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Изначально предполагалось, что итоговое голосование состоится во вторник, 30 августа. Однако дебаты с участием представителей защиты и обвинения, а затем и выступления самих сенаторов по вопросу импичмента Руссефф, продлились до поздней ночи. 43 из 63 законодателей, воспользовавшихся правом произнести речь, поддержали окончательную отставку главы государства, против соответствующей инициативы высказались только 18 сенаторов.

Противники Руссефф мотивируют процесс импичмента финансовыми нарушениями, которые она якобы допустила в первые месяцы своего второго мандата. Речь идет о подписании нескольких указов о выделении госсредств без консультации с парламентом, а также об отсрочке выплат государственным банкам. Эти действия представители оппозиции расценивают как попытку сокрытия бюджетного дефицита. Сама Руссефф неоднократно отмечала, что считает себя невиновной, а инициативу об импичменте - политически мотивированной.

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