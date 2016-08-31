Штайнмайер: нужно придать импульс дискуссиям о новых мерах по контролю над вооружениями

ВЕНА, 31 августа. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Глава МИД ФРГ, действующий председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер считает необходимым придать импульс дискуссиям о новых мерах по контролю над вооружениями в Европе. Такое мнение он высказал в опубликованном ОБСЕ заявлении в преддверии намеченной на 1 сентября неформальной министерской встречи в Потсдаме.

"Одним из важных вопросов нашей повестки дня является контроль над вооружениями, - сказал он. - Я считаю, что сейчас самое время придать значимый импульс для повышения прозрачности, снижения рисков и укрепления доверия".

По его словам, германское председательство в ОБСЕ также "не будет уклоняться от обсуждения спорных тем и специфических вопросов". В их числе он назвал укрепление основополагающих прав и свобод и демократических стандартов, а также новые вызовы, такие как международный терроризм и миграцию.

"В сегодняшнем мире, который страдает от многих конфликтов, ОБСЕ играет более важную роль, чем когда либо, участвуя в урегулировании кризисов на востоке Украины, в Приднестровье, в Нагорном Карабахе, а также других конфликтов в Европе с целью поддержания мира и безопасности в целом", - убежден Штайнмайер.