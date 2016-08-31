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"Азов" заявил, что берет власть в селе под Одессой, где произошел конфликт с цыганами

Международная панорама
31 августа, 18:32 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, августа. /ТАСС
27 августа в селе Лощиновка было обнаружено тело ребенка со следами насильственной смерти. Подозреваемым в убийстве оказался 20-летний представитель ромской национальности, проживающий в этом селе
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© Степан Петренко/ТАСС

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Бойцы батальона "Азов" заявили, что берут под свой контроль ситуацию в селе Лощиновка, где произошло убийство девочки представителем цыганской общины. Об этом говорится в заявлении подразделения, опубликованном на странице в соцсети "Вконтакте".

По мнению представителей "Азова", местная полиция не справляется со своими обязанностями. "Теперь выполнять их функции в селе будут силы самообороны под руководством Гражданского корпуса "Азов". Мы готовы не допустить физического насилия, которым угрожают представители этнической мафии. Теперь мы начинаем борьбу против наркобизнеса по всей Одесской области, ждем поддержку среди населения и добровольцев, которые будут ездить вместе с нами и ломать хребет цыганской системе наркотрафика!" - говорится в заявлении.

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В нем также утверждается, что жители села ранее неоднократно обращались в правоохранительные органы с просьбой завести уголовное дело на одну из семей цыган, которая содержала нарколабораторию, но получили отказ.

27 августа в селе Лощиновка было обнаружено тело ребенка со следами насильственной смерти. Подозреваемым в совершении преступления оказался 20-летний представитель ромской национальности, проживающий в этом селе. Это спровоцировало беспорядки, жители Лощиновки разгромили 10 домов, в которых проживали цыганские семьи, и потребовали их выселения. Местные власти по требованию общины согласились централизованно вывезти цыган, но они, не дожидаясь транспорта, самостоятельно покинули поселок.

Суд в Измаиле 29 августа принял решение арестовать на 60 суток подозреваемого в убийстве.

Батальон "Азов" сформирован в Мариуполе в мае 2014 года. В ноябре 2014 года глава МВД Арсен Аваков подписал приказ о переводе "Азова" в состав Нацгвардии. Командование и значительная часть состава придерживаются праворадикальных, неонацистских, расистских и антисемитских взглядов. Европейские правозащитники отмечали многочисленные факты мародерства, бессудных расправ, изнасилований, совершенных бойцами "Азова".

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