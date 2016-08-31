Сенат Бразилии отдельно рассмотрит вопрос о праве Руссефф на работу в госучреждениях

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Федеральный сенат (верхняя палата парламента) Бразилии отдельно рассмотрит вопрос о праве Дилмы Руссефф на работу в госучреждениях в случае ее окончательной отставки с поста президента страны. На этом настояли законодатели, которые поддерживают главу государства, отстраненную от должности.

Ранее предполагалось, что в случае импичмента Руссефф будет лишена возможности работать в государственных учреждениях в течение 8 лет. Однако председатель Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Рикарду Левандовски заявил, что не видит юридических препятствий для проведения дополнительного голосования по этому вопросу.

Если законодатели поддержат запрет, касающийся работы Руссефф в государственных учреждениях, она не сможет, в частности, осуществлять преподавательскую деятельность. Между тем, по словам сторонников политика, ранее она заявляла о желании читать лекции в одном из университетов крупнейшей южноамериканской страны.

В ближайшие минуты бразильские сенаторы проголосуют по вопросу импичмента Руссефф. Она будет отправлена в отставку, если соответствующую инициативу поддержат по меньшей мере две трети сенаторов (то есть 54 человека. - Прим. ТАСС). В этом случае вице-президент Мишел Темер останется во главе государства до конца 2018 года.

Противники Руссефф мотивируют процесс импичмента финансовыми нарушениями, которые она якобы допустила в первые месяцы своего второго мандата. Речь идет о подписании нескольких указов о выделении госсредств без консультации с парламентом, а также об отсрочке выплат государственным банкам. Эти действия представители оппозиции расценивают как попытку сокрытия бюджетного дефицита. Сама Руссефф неоднократно отмечала, что считает себя невиновной, а инициативу об импичменте - политически мотивированной.