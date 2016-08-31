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Кандидатом в президенты от правящих в Молдавии демократов выдвинут Мариан Лупу

Международная панорама
31 августа, 20:10 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий
По данным последнего опроса "Барометр общественного мнения", опубликованного в мае, на предстоящих 30 октября выборах за Лупу готовы отдать свои голоса около 3,4% избирателей
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Мариан Лупу

Мариан Лупу

© Вадим Денисов/ТАСС

КИШИНЕВ, 31 августа. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Председатель партии, бывший спикер парламента Мариан Лупу выдвинут кандидатом в президенты от Демократической партии Молдовы, которая сформировала вокруг себя правящую коалицию. Такое решение принял  политический совет формирования.

По данным последнего опроса "Барометр общественного мнения", опубликованного в мае, на предстоящих 30 октября выборах за Лупу готовы отдать свои голоса около 3,4% избирателей.

Своих кандидатов в президенты  назвали еще шесть партий. От оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова выдвинут ее председатель Игорь Додон, который контролирует крупнейшую фракцию в парламенте. По данным опросов, ему симпатизируют около 30%.

По популярности за Додоном следует председатель Партии действия и солидарности, бывший министр просвещения Майя Санду, которую местные эксперты называют "ставленником США". На третьем месте лидер "Платформы достоинство и правда" Андрей Нэстасе, который принимал участие в совместных с социалистами и "Нашей партией" массовых акциях протеста. Лидер последней Ренато Усатый не смог баллотироваться в президенты по возрастному ограничению, поэтому кандидатом от "Нашей партией" стал известный в Молдавии журналист Дмитрий Чубашенко.

От входящей в коалицию с демократами Либеральной партии бороться за пост президента будет ее лидер, бывший спикер парламента Михай Гимпу, а Европейская народная партия Молдовы выдвинула на этот пост своего лидера, бывшего премьера и экс-главу МИД Юрия Лянкэ.

Регистрация завершится 9 сентября. После выдачи удостоверений инициативные группы начнут сбор подписей в поддержку кандидатов, которые должны будут представить к 30 сентября. После этого начнется период предвыборной агитации.

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