В Висконсине законодатель задержан за съемку на смартфон сцены ареста активиста

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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Член законодательной ассамблеи штата Висконсин Джонатан Бростофф был арестован за то, что снимал на свой смартфон сцену задержания активиста из "Американского союза гражданских свобод". Об этом сообщило в среду информационное агентство Associated Press.
По его данным, законодатель был задержан во вторник вечером, когда беседовал с участниками митинга в Милуоки. Демонстранты собрались у места, где 13 августа офицер полиции застрелил 23-летнего темнокожего Силвилла Смита.
Как сообщил законодатель журналистам, полиция явилась к месту проведения демонстрации уже тогда, когда большинство участников акции разошлись. Одного из организаторов митинга - активиста "Американского союза защиты гражданских свобод" Джэррета Инглиша - полицейские повалили на землю и заковали в наручники.
Бростофф, по его словам, начал снимать происходящее на смартфон, однако полицейские прервали съемку, повалив и его на землю. На законодателя надели наручники и доставили в участок. Лишь после того, как стало известно о его статусе, Бростофф был отпущен. Он заявил о намерении обсудить инцидент с мэром Милуоки Томом Барретом и начальником городской полиции Эдвардом Флинном.