Сенат Бразилии одобрил импичмент Руссефф

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Федеральный сенат (верхняя палата парламента) Бразилии 61 голосами против 20 поддержал отставку Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики.

Это означает, что она окончательно покинет свой пост, а страну до конца 2018 года возглавит вице-президент Мишел Темер.

В голосовании, которое было открытым, приняли участие все без исключения представители верхней палаты - в общей сложности 81 человек. Не было ни отсутствующих, ни воздержавшихся.

Ранее в среду более половины сенаторов объявили, что намерены одобрить импичмент. В ходе дебатов, которые предшествовали итоговому голосованию, 43 из 63 представителей верхней палаты национального парламента сообщили, что выступят за окончательную отставку Руссефф.

Ранее предполагалось, что окончательное решение будет вынесено уже в ночь со вторника на среду. Однако процесс затянулся в связи с тем, что перед началом голосования в верхней палате должны были выступить представители обвинения и защиты, а также все сенаторы, пожелавшие аргументировать свое мнение по поводу инициативы об отставке Руссефф.

Дебаты проходили на фоне протестов сторонников Руссефф, которые были организованы в нескольких городах страны. Наиболее массовая акция состоялась в крупнейшем мегаполисе Бразилии Сан-Паулу. По данным организаторов, она собрала около 3 тысяч человек. Эта манифестация завершилась столкновениями с полицией.

В чем обвиняют Дилму Руссефф?

Противники Руссефф мотивируют процесс импичмента финансовыми нарушениями, которые она допустила в первые месяцы своего второго мандата.

Речь идет о подписании нескольких указов о выделении госсредств без консультации с парламентом, а также об отсрочке выплат государственным банкам. Эти действия представители оппозиции расценивают как попытку сокрытия бюджетного дефицита.

Сама Руссефф неоднократно отмечала, что считает себя невиновной, а инициативу об импичменте - политически мотивированной.