Пентагон отрицает, что террориста аль-Аднани уничтожили в Сирии ВС России

ВАШИНГТОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США не располагают сведениями, которые подтверждали бы заявление России об уничтожении ее Вооруженными силами в Сирии одного из главарей и "официального представителя по работе со СМИ" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Мухаммед аль-Аднани. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс- секретарь Пентагона Питер Кук.

"У нас нет информации, подкрепляющей утверждение России, что она нанесла удар против аль-Аднани", - сказал официальный представитель военного ведомства США.

При этом он повторил распространенную Пентагоном версию, в соответствии с которой заслуга предположительного уничтожения аль-Аднани в окрестностях сирийского города Эль-Баб принадлежит ВС США. "Мы уже подтвердили всем вам, что мы вчера (во вторник) нанесли точечный удар, направленный на аль-Аднани, близ Эль-Баба в Сирии", - сказал Кук. Однако, признал он, результаты данной американской операции Вашингтону пока точно неизвестны, они продолжают изучаться. "Мы все оцениваем результаты данного удара", - отметил Кук.

Между тем, как сообщила пресс-служба Министерства обороны России, аль-Аднани был ликвидирован в сирийском Алеппо 30 августа в результате удара российского бомбардировщика Су-34.

"30 августа 2016 года в результате удара российского бомбардировщика Су-34 в районе Мааратат-Умм-Хауш провинции Алеппо было уничтожено крупное скопление боевиков ИГИЛ (прежнее название ИГ,) численностью до 40 человек. Среди ликвидированных террористов, по подтвержденной по нескольким каналам разведки информации, был полевой командир Абу Мухаммед Аль-Аднани, более известный как "официальный представитель по работе со СМИ" международной террористической группировки "Исламское государство", - говорится в сообщении военного ведомства России.

В нем отмечается, что "Абу Мухаммед Аль-Аднани считался вторым лицом в ИГ после его главаря Абу Бакра аль-Багдади и был известен своими призывами к проведению терактов в странах западной Европы и США".

Ранее в Пентагоне заявили, что аль-Аднани был уничтожен в результате удара, нанесенного авиацией международной коалиции в районе города Эль-Баб. Вашингтон называл его "главным архитектором зарубежных операций" ИГ, который занимался координацией передвижений боевиков, а также вербовкой новобранцев. В прошлом власти США объявили награду в размере $5 млн за голову этого террориста.