Опрос: Клинтон практически сравнялась с Трампом по уровню непопулярности у избирателей

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Рейтинг непопулярности кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон среди зарегистрированных избирателей достиг 59%, в то время как у ее соперника в борьбе за Белый дом республиканца Дональда Трампа этот показатель составляет 60%. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного опроса телекомпании ABC и газеты The Washington Post.

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Причины роста непопулярности Клинтон эксперты исследовательской службы Langer Research Associates видят в том, что внимание общественности вновь было привлечено к вопросу об использовании ею частного почтового сервера для работы с секретными документами, а также ситуации с Фондом Клинтонов. "Наиболее заметно падение популярности Клинтон среди тех групп избирателей, где она имела наибольшую поддержку - женщины, лица с высоким уровнем образования, испаноговорящие американцы и лица с либеральными взглядами", - отметили организаторы опроса.

По оценкам специалистов, "оба кандидата на пост президента оказались сейчас самыми непопулярными за более чем 30 лет проведения опросов". До сих пор рекорд непопулярности, по итогам опросов ABC и The Washington Post, принадлежал 41-му президенту США Джорджу Бушу: в июле 1992 года неблагоприятное мнение о нем высказали 53% респондентов.