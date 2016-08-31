АНКАРА, 31 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Министр внутренних дел Турции Эфкан Ала ушел в отставку, главой ведомства назначен Сулейман Сойлу, ранее руководивший Министерством труда и социальной защиты. О перестановках в правительстве заявил премьер-министр Бинали Йылдырым после встречи с президентом Тайипом Эрдоганом.

"На освободившееся после отставки место министра внутренних дел Эфкана Алы назначен депутат от провинции Трабзон, министр труда и соцзащиты Сулейман Сойлу. На освободившееся место (на пост главы Министерства труда и социальной защиты - прим. ТАСС) назначен депутат от провинции Бурса Мехмет Мюэззиноглу", - цитирует премьера Анатолийское агентство. О причинах перестановок пока не сообщается.

Мюэззиноглу с января 2013 по май 2016 года руководил Министерством национального здравоохранения Турции.