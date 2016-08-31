Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министр внутренних дел Турции Эфкан Ала ушел в отставку

Международная панорама
31 августа, 20:18 UTC+3
Новым главой ведомства назначен Сулейман Сойлу, ранее руководивший Министерством труда и социальной защиты
Материал из 1 страницы
Эфкан Ала

Эфкан Ала

© AP Photo/Burhan Ozbilici

АНКАРА, 31 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Министр внутренних дел Турции Эфкан Ала ушел в отставку, главой ведомства назначен  Сулейман Сойлу, ранее руководивший Министерством труда и социальной защиты. О перестановках в правительстве заявил премьер-министр Бинали Йылдырым после встречи с президентом Тайипом Эрдоганом.

"На освободившееся после отставки место министра внутренних дел Эфкана Алы назначен депутат от провинции Трабзон, министр труда и соцзащиты Сулейман Сойлу. На освободившееся место (на пост главы Министерства труда и социальной защиты - прим. ТАСС) назначен депутат от провинции Бурса Мехмет Мюэззиноглу", - цитирует премьера Анатолийское агентство. О причинах перестановок пока не сообщается.
Мюэззиноглу с января 2013 по май 2016 года руководил Министерством национального здравоохранения Турции.

Смотрите также

СМИ: командующий силами жандармерии Турции отправлен в отставку
В Турции в рамках расследования попытки переворота задержан экс-советник Давутоглу
Спецслужбы Турции вскрыли переписку более 50 тысяч сторонников проповедника Гюлена
Власти Турции задержали 40 тыс. человек после попытки переворота

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Турция
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправяли в отставку президента
7
ООН считает эвакуацию пригорода Дамаска нарушением международного гуманитарного права
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пентагон отрицает, что террориста аль-Аднани уничтожили в Сирии ВС России
2
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-225 "Мрия". Досье
3
Онлайн-трансляция товарищеского матча между сборными Турции и России
4
"Антонов": Украина и Китай будут совместно производить крупнейший самолет АН-225 "Мрия"
5
Федор Кудряшов и Алексей Миранчук вошли в стартовый состав сборной РФ на матч с турками
6
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
7
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
Темы дня
Реклама