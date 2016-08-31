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Ассанж анонсировал публикацию на Wikileaks информации о выборах в США

Международная панорама
31 августа, 20:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
"Речь идет об интересных и даже занимательных материалах", - сообщил создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
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Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж

© EPA/WILL OLIVER

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Организация WikiLeaks получила новую информацию, касающуюся претендентов на пост президента США, и проверяет ее, чтобы позже опубликовать. Об этом в интервью газете The New York Times  сообщил создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

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"Речь идет об интересных и даже занимательных материалах", - отметил он, говоря о том, какие данные будут обнародованы. Ассанж не исключил, что какие-то из сведений могут касаться и Фонда семьи Клинтон (Clinton Foundation). Деятельность этой благотворительной организации, основанной бывшим президентом США Биллом Клинтоном в 2001 году, вызвала жесткую критику в США со стороны политических оппонентов его супруги Хиллари Клинтон, которая в настоящее время участвует в гонке за пост главы государства. Республиканцы заподозрили экс-госсекретаря в том, что она оказывала услуги некоторым лицам и странам в обмен на перечисление средств на счета Clinton Foundation.

Ассанж заверил, что WikiLeaks "по 24 часа в сутки работает" с полученной информацией. "Это потребует время, но мы завершим начатое", - указал он. Создатель организации уточнил, что информация имеется как о Клинтон, так и о республиканце Дональде Трампе. "Трудно найти о нем нечто такое, что могло бы сравниться с тем, что он говорит каждый день", - заявил Ассанж.

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Конкретных сроков публикации указанных материалов он не назвал. При этом Ассанж подчеркнул, что достоверность документов не будет вызывать сомнений.

В июле Wikileaks опубликовала электронную корреспонденцию, похищенную неизвестными хакерами из систем Национального комитета Демократической партии (НКДП) США. Из документов следовало, что представители НКДП активно искали способы поддержки Клинтон во время первичных выборов, а также возможность дискредитировать сенатора Берни Сандерса, ее конкурента из числа однопартийцев. Из-за разразившегося скандала председатель НКДП Дебби Вассерман- Шульц ушла в отставку.

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