Меркель не исключила послабления экономических требований ЕС для Рима после землетрясения

РИМ, 31 августа. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила, что Италия может рассчитывать на послабления со стороны ЕС в отношении выполнения Италией экономических требований сообщества в связи с необходимостью восстановления после землетрясения. Об этом глава германского правительства заявила, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, по завершении итало-германских межправительственных консультаций, состоявшихся в штаб-квартире Ferrari в Маранелло.

"Италия представит соответствующий проект со всей прозрачностью и ясностью, и, думаю, мы в Европе найдем взаимоудовлетворяющее решение", - сказала Меркель, отвечая на вопрос, может ли Италия рассчитывать на послабления экономических требований, учитывая грядущие расходы на восстановление пострадавших от удара стихии зон. При этом канцлер отметила, что решение зависит не от Германии, а Европейской комиссии и европейских партнеров.

Как сообщали итальянские СМИ, премьер-министр Италии Маттео Ренци намеревался в ходе переговоров поднять вопрос о гибкости в подходах к оценке экономического состояния стран-членов ЕС, учитывая, что у Италии один из самых высоких государственных долгов.

Итальянский премьер в свою очередь еще раз подтвердил, что правительство будет гарантировать полную прозрачность и законность всех работ по ликвидации последствий стихии и восстановлению пострадавших районов. Ренци также объявил, что бывший губернатор области Эмилии-Романьи Васко Эррани будет назначен чрезвычайным комиссаром, ответственным за восстановление, напомнив, что во время его управления четыре года назад землетрясение произошло в его регионе и он смог "поставить пострадавшие районы на ноги".

Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел 24 августа в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал второй толчок магнитудой 5,4 и целая серия мощных афтершоков. Землетрясение привело к значительным разрушениям в небольших горных городах в центре Италии. Жертвами разгула стихии стали 294 человека, крова лишились более двух тыс. человек.