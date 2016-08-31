Президент Молдавии призвал изменить конституцию, переименовав молдавский язык в румынский

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КИШИНЕВ, 31 августа. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Президент Молдавии Николай Тимофти призвал изменить в конституции название государственного языка с молдавского на румынский.
Об этом он заявил, выступая на торжественном заседании в Академии наук Молдавии по случаю отмечаемого в республике праздника "Наш язык".
"Мы этнические румыны, хотя и называем себя молдаванами. Кто этого не понимает, выступает против развития нашего государства. Усвоим и примем эту истину раз и навсегда и сосредоточимся на других проблемах", - сказал глава молдавского государства. По его мнению, соответствующие поправки в основной закон позволят избежать раскола среди населения страны, большая часть которого считает язык молдавским.
В своем выступлении глава Молдавии высказал мнение, что "молдаване являются искусственным этносом". Он рассказал академикам, что всегда делился об этом в ходе встреч с другими главами государств. "Когда меня спрашивали, кто я по происхождению, я отвечал, что являюсь румыном, также как мои родители, предки и весь народ, который живет на этой земле", - пояснил президент.
Тимофти приветствовал решение Конституционного суда Молдавии, который в 2013 года объявил государственным языком румынский. Тогда по запросу ряда депутатов молдавского парламента судьи признали верховенство над основным законом страны Декларации о независимости, которая была написана в 1991 году с помощью экспертов из соседней Румынии. В ней государственным языком был назван румынский.
В настоящее время в парламенте Молдавии хранится копия этого документа. Оригинал был уничтожен в ходе погромов законодательного органа, которые учинили в апреле 2009 года сторонники проевропейских партий. На подожженном здании они вывесили флаги ЕС и Румынии, а также лозунги призывающие к объединению двух стран.
Молдавия одна из немногих стран, у которых есть праздник, посвященный родному языку. В этот день принято воздавать дань памяти поэту Алексею Матеевичу - военному священнику русской императорской армии, который написал стихотворение "Наш язык", ставшее в 1994 году гимном страны. Праздник был учрежден в 1990 году после того, как на волне провозглашенной в СССР перестройки по требованию творческой интеллигенции парламент Молдавии провозгласил молдавский государственным языком и перевел его на латинскую графику вместо использовавшейся ранее кириллицы.
Тогда население Приднестровья и Гагаузии потребовало узаконить в качестве второго государственного языка русский, на котором разговаривало почти 90% населения страны, и который являлся основным для каждого третьего жителя. Споры вокруг языкового вопроса вылились в конфликт в Гагаузии и войну в Приднестровье, раскол страны и не прекращающийся до сих пор конфликт.
Теперь представители творческой интеллигенции в Молдавии требуют заменить название языка в конституции с молдавского на румынский. Они приводят аргументы, что молдавский - это вовсе не самостоятельный язык, а диалект современного румынского литературного языка, указав, что на этом же диалекте говорят в исторической области Молдова на востоке Румынии.
Часть ученых и политиков в Кишиневе не согласна с этим мнением. Они указывают на то, что молдавский язык сформировался в древности, когда существовало молдавское княжество. А Румыния как государство была создана в середине XIX века, тогда же был создан и современный румынский язык.
В этом году страсти вокруг языка разгорелись с новой силой после того, как Конституционный суд одобрил запрос группы радикально настроенных депутатов парламента о возможности называть государственный язык румынским вопреки основному закону. Оппозиция в парламенте подвергла это решение жесткой критике и отказалась голосовать за соответствующие изменения в основной закон, которые так и не были приняты.