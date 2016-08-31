МИД Приднестровья возглавил Виталий Игнатьев

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ТИРАСПОЛЬ, 31 августа. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Исполнявший обязанности главы МИД Приднестровья Виталий Игнатьев был утвержден в должности министра иностранных дел. Соответствующий указ подписал президент непризнанной республики Евгений Шевчук, сообщает его пресс-служба.
Занимавшая этот пост Нина Шевчук (ранее Штански) была освобождена от должности в связи с переходом на другую работу. Как сообщает информационное агентство Новости Приднестровья, она была назначена проректором по международному сотрудничеству в Приднестровский государственный университет имени Тараса Шевченко.
Игнатьев руководит Министерством иностранных дел с 2015 года, с момента, когда Штански вышла замуж за президента и покинула свой пост. Она возглавила внешнеполитическое ведомство в 2012 году и представляла Тирасполь на переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от ЕС и США). Наблюдатели называли ее одной из самых влиятельных фигур в руководстве Приднестровья.