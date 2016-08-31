СМИ: в Женеве на этой неделе может состояться новая встреча по Сирии Лаврова и Керри

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ЖЕНЕВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Новая встреча по Сирии министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри может состояться в Женеве 2-3 сентября. Об этом сообщила швейцарская газета Tribune de Geneve.
Издание напоминает, что после переговоров в Женеве 26 августа Лавров и Керри сообщили журналистам, что "отсутствие "итогового документа" не означает, что обмен мнениями был непродуктивным". "Американские и российские военные начали в среду в Женеве завершающие дискуссии для урегулирования технических деталей, - говорится в статье. - Эти офицеры высокого ранга в ближайшие дни обсудят модальности претворения в жизнь решений, принятых на политическом уровне".
Как подчеркивает газета, дискуссии носят "углубленный" характер. По ее словам, "не исключено возвращение в Женеву глав российской и американской дипломатии в относительно короткие сроки - в пятницу или субботу", и это стало бы "знаком, что дело движется". Tribune de Geneveнапоминает в этой связи о "приближающемся важном событии" - намеченной во время саммита "двадцатки" в Ханчжоу (Китай) встрече президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы.
"Дела, видимо, приняли верное направление, хотя атмосфера между Москвой и Вашингтоном необязательно устойчивая, - пишет издание. - Однако Джон Керри и Сергей Лавров, которые хорошо узнали друг друга в течение последних лет, подходят к спорным вопросам с прямотой".
Как сообщил ранее ТАСС дипломатический источник, в Женеве "возобновились российско-американские консультации экспертов по выработке совместных мер стабилизации обстановки в районе Алеппо". Будут также "обсуждаться возможные вопросы сотрудничества на сирийском направлении", добавил он. Консультации проводятся "в рамках договоренностей Лаврова и Керри", они "продлятся два-три дня".