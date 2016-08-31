Руссефф призвала своих сторонников бороться против ее отставки

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Дилма Руссефф, которая была отправлена в отставку с поста президента Бразилии, призвала своих сторонников бороться против решения об импичменте.

Об этом она заявила во время выступления в столице страны.

"Я обращаюсь к тем, кто голосовал за меня на выборах: "Не отказывайтесь от борьбы". Я предлагаю всем бороться за восстановление демократии", - сказала она, вновь назвав импичмент государственным переворотом.

"Это решение войдет в историю как одна из самых больших несправедливостей. Мы будем обжаловать его во всех возможных инстанциях", - отметила Руссефф.

В голосовании, которое было открытым, приняли участие все без исключения представители верхней палаты - в общей сложности 81 человек. Не было ни отсутствующих, ни воздержавшихся. За импичмент проголосовал 61 человек, 20 выступили против.

Действия сторонников и адвокатов Руссефф

Защита Руссефф уже подготовила сразу две апелляции. Эти документы будут направлены в Федеральный верховный суд южноамериканской республики. В одной из апелляций защита указывает на процессуальные нарушения, в другой - настаивает на отсутствии оснований для импичмента.

"Первую апелляцию мы подадим, возможно, уже сегодня или завтра. Вторая будет представлена в ближайшую пятницу или понедельник", - сказал адвоката Руссефф Жозе Эдуарду Кардозу. Он также назвал решение об импичменте парламентским переворотом.

Ранее сторонники Руссефф обратились в Межамериканскую комиссию по правам человека при Организации американских государств с требованием признать инициативу о ее отставке незаконной. Авторы документа призвали представителей этой международной организации вмешаться в происходящее и "немедленно восстановить в должности" отстраненного президента.

Итоги деятельности Дилмы Руссефф на посту президента Бразилии. Досье