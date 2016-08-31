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Международная реакция на импичмент президенту Бразилии Дилме Руссефф

Международная панорама
31 августа, 22:16 дата обновления: 31 августа, 23:38 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 31, августа. /ТАСС
Бразильские сенаторы 61 голосом против 20 поддержали инициативу об импичменте Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики
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© EPA/FERNANDO BIZERRA JR

31 августа федеральный сенат (верхняя палата парламента) Бразилии 61 голосами против 20 поддержал отставку Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики.

Это означает, что она окончательно покинет свой пост, а страну до конца 2018 года возглавит вице-президент Мишел Темер.

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Власти Венесуэлы приняли решение заморозить отношения с Бразилией из-за импичмента Дилмы Руссефф. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Венесуэлы.

"Правительство Венесуэлы приняло решение окончательно отозвать посла республики в Бразилии и заморозить политические и дипломатические отношения с правительством, участвовавшим в парламентском перевороте", - говорится в сообщении.

"Боливарианская Республика Венесуэла резко осуждает парламентский государственный переворот, совершенный в Бразилии против президента Дилмы Руссефф", - также отмечает ведомство. По словам МИД Венесуэлы, в "братской стране была незаконно подменена воля 54 млн бразильцев и нарушена конституция".

Боливия отзывает посла 

Боливия отзывает своего посла в Бразилии из-за отставки Дилмы Руссефф, заявил президент республики Эво Моралес.

"Мы отзываем нашего посла в Бразилии", - написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Мы осуждаем парламентский переворот против бразильской демократии. Мы вместе с Дилмой, (экс-президентом) Лулой (да Силвой) и народом Бразилии в этот сложный час", - добавил глава государства.

Позиция США

Соединенные Штаты уверены, что их "прочные отношения" с Бразилией сохранятся на прежнем уровне. Об этом  на брифинге заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Джон Кирби.

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"Мы видели сообщения о том, что (Федеральный) сенат в соответствии с конституцией проголосовал за импичмент президента Руссефф. Мы уверены, что наши прочные двусторонние отношения с Бразилией продолжатся", - сказал Кирби, отметив, что США и Бразилия являются "крупнейшими демократиями и экономиками" Западного полушария. Отдельно он выделил усилия, предпринимаемые странами для борьбы с климатическими изменениями.

При этом представитель Госдепа заметил, что отставка Руссефф - "это внутреннее дело Бразилии". "Это было решением народа Бразилии, и мы уважаем его", - резюмировал он.

Переворот

 Куба осудила импичмент, вынесенный президенту Бразилии Дилме Руссефф. "Революционное правительство Кубы решительно осуждает парламентско-юридический переворот, свершившийся в отношении президента Дилмы Руссефф", - говорится в заявлении кубинского правительства.

"Отстранение от правления президента, а вместе с ней Партии трудящихся и других союзнических левых политических сил без предъявления каких-либо свидетельств фактов коррупции или преступлений - это проявление неуважения к суверенной воле выбравшего ее народа", - указывается в документе.

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Итоги деятельности Дилмы Руссефф на посту президента Бразилии. Досье

Перечислив заслуги правительства Дилмы Руссефф во внутренней политике и на международной арене, кубинское правительство подчеркнуло, что "силы, которые сейчас пришли к власти, объявили о принятии приватизационных мер в отношении нефтяных месторождений на глубоководье и урезании социальных программ". Отметив ориентацию этих сил на "отношения с крупными международными центрами власти", правительство Кубы напомнило, что "многие из тех, кто судят Руссефф, сами находятся под следствием за коррупцию".

По мнению Кубы, "происшедшее в Бразилии - еще одна форма наступления империализма и олигархии на революционные и прогрессивные правительства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, которая угрожает миру и стабильности наций".

Куба, подчеркивается в тексте, "подтверждает свою солидарность с президентом Дилмой и ее товарищем Лулой (да Силва - прим. ТАСС), с Партией трудящихся, и выражает веру в то, что бразильский народ защитит достигнутые социальные завоевания, решительно будет противостоять навязываемой ему неолиберальной политике и выступит против разграбления природных богатств".

"Темные времена"

Президент Эквадора Рафаэль Корреа сообщил, что республика отзовет поверенного в делах страны в Бразилии из-за импичмента.

"Мы отзовем поверенного в делах. Мы никогда не признаем действий, которые напоминают самые темные времена в истории нашей Америки. Вся наша солидарность с Дилмой, (экс-президентом) Лулой (да Силвой) и всем народом Бразилии", - написал глава государства на своей странице в сети микроблогов Twitter.  Он также назвал импичмент "предательством и злоупотреблением" властью.

 

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