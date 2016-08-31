Демократы призвали республиканцев не пользоваться утечками предвыборных документов

ВАШИНГТОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Председатель комитета Демократической партии США по выборам в Конгресс (DCCC) Бен Рей Лухан призвал республиканскую оппозицию в США воздерживаться от использования в предвыборной политической рекламе служебной документации DCCC, попавшей в прессу в результате взлома электронных партийных архивов. Как сообщила газета Politico, этот призыв содержится в письме, направленном Луханом своему коллеге-конгрессмену Грегу Уолдену, возглавляющему такой же комитет в Республиканской партии (NRCC).

СПЕЦПРОЕКТ Выбор Америки: кто претендует на главный пост в США О том, кто может стать 45-м президентом Соединенных Штатов, а также тонкостях избирательной системы – в специальном проекте ТАСС

Поводом для обращения стал рекламный ролик, направленный против конгрессмена-демократа из Флориды Рэнди Перкинса. Со ссылкой на "утекшие" в прессу документы в нем, в частности, говорилось, что "даже боссы Демократической партии ставят под сомнение моральный облик" этого человека. В служебных документах DCCC содержалось признание того, что расследование в отношении принадлежащей Перкинсу компании по подозрению в завышении стоимости подрядных работ в местном округе делает его кандидатуру уязвимой.

Республиканцы со своей стороны считают рекламу против флоридца оправданной. "Не наша вина, что DCCC выдвинул настолько порочного кандидата", - заявила представитель NRCC Кейти Мартин.

Согласно публикации, руководство Демократической партии "крайне встревожено" перспективой дальнейшей огласки "ее собственных негативных оценок" ее кандидатов на выборах.

Со своей стороны Politico напоминает, что "утекшие" в прессу документы уже в любом случае широко растиражированы. Подлинность их демократы на самом деле не отрицают, а утверждения о том, будто тексты могли редактироваться, конкретными доказательствами не подкреплены.