Демократы призвали республиканцев не пользоваться утечками предвыборных документов

Станислав Черчесов: в матче с турками нам не хватило "инстинкта убийцы"Спорт 31 августа, 23:44
Виталий Мутко остался доволен качеством футбольного матча Турция - РоссияСпорт 31 августа, 23:35
Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Турции в товарищеском матчеСпорт 31 августа, 23:22
Власти США разрешили восьми авиакомпаниям совершать полеты на КубуМеждународная панорама 31 августа, 23:17
В Сирии за сутки подписаны соглашения о примирении с 26 населенными пунктамиПолитика 31 августа, 23:15
Мишел Темер вступил в должность президента БразилииМеждународная панорама 31 августа, 22:50
Руссефф процитировала Маяковского во время своего выступления перед сторонникамиМеждународная панорама 31 августа, 22:43
Международная реакция на импичмент президенту Бразилии Дилме РуссеффМеждународная панорама 31 августа, 22:16
Дворкович сообщил, что не ловит покемонов и советует больше времени проводить с детьмиЭкономика и бизнес 31 августа, 21:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 31 августа. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Председатель комитета Демократической партии США по выборам в Конгресс (DCCC) Бен Рей Лухан призвал республиканскую оппозицию в США воздерживаться от использования в предвыборной политической рекламе служебной документации DCCC, попавшей в прессу в результате взлома электронных партийных архивов. Как сообщила газета Politico, этот призыв содержится в письме, направленном Луханом своему коллеге-конгрессмену Грегу Уолдену, возглавляющему такой же комитет в Республиканской партии (NRCC).
Поводом для обращения стал рекламный ролик, направленный против конгрессмена-демократа из Флориды Рэнди Перкинса. Со ссылкой на "утекшие" в прессу документы в нем, в частности, говорилось, что "даже боссы Демократической партии ставят под сомнение моральный облик" этого человека. В служебных документах DCCC содержалось признание того, что расследование в отношении принадлежащей Перкинсу компании по подозрению в завышении стоимости подрядных работ в местном округе делает его кандидатуру уязвимой.
Республиканцы со своей стороны считают рекламу против флоридца оправданной. "Не наша вина, что DCCC выдвинул настолько порочного кандидата", - заявила представитель NRCC Кейти Мартин.
Согласно публикации, руководство Демократической партии "крайне встревожено" перспективой дальнейшей огласки "ее собственных негативных оценок" ее кандидатов на выборах.
Со своей стороны Politico напоминает, что "утекшие" в прессу документы уже в любом случае широко растиражированы. Подлинность их демократы на самом деле не отрицают, а утверждения о том, будто тексты могли редактироваться, конкретными доказательствами не подкреплены.