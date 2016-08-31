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В столице Габона протестующие оппозиционеры подожгли здание Национальной ассамблеи

Международная панорама
31 августа, 22:39 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде
Волнения в Либревиле вспыхнули после того, как избирком объявил о победе действующего главы государства Али бен Бонго Ондимбы, который набрал 49,80% голосов жителей Габона
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РАБАТ, 31 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Сторонники оппозиции, протестующие против оглашенных ранее официальных результатов президентских выборов в Габоне, подожгли в столице страны Либревиле здание Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента). Об этом сообщает агентство AFP.

"Все здание охватывается огнем", - цитирует AFP очевидцев событий.

Волнения в Либревиле вспыхнули после того, как избирком объявил о победе действующего главы государства Али бен Бонго Ондимбы, который набрал 49,80% голосов жителей Габона, пришедших к избирательным урнам. За его основного соперника - 73-летнего Жана Пинга - проголосовали 48,23% избирателей.

Манифестация сторонников Пинга, которые отказываются признавать победу Бонго Ондимбы, вылилась в стычки с силами полиции. Сотрудники органов правопорядка применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона разгневанной толпы, скандировавшей лозунг "Али должен уйти".

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