Мишел Темер вступил в должность президента Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Мишел Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в администрации Дилмы Руссефф, официально вступил в должность главы государства. Торжественная церемония была организована в зале заседаний Федерального сената (верхней палаты парламента) южноамериканской республики.

"Я обязуюсь защищать единство, целостность и независимость Бразилии", - поклялся Темер. "Объявляю о вступлении в должность президента Федеративной Республики Бразилия Мишела Темера на период с 31 августа 2016 года по 31 декабря 2018 года", - произнес после этого председатель Федерального сената Ренан Калейрус.

После этого нового президента страны окружили сторонники, многие из которых пытались сфотографироваться с ним. Некоторые из этих снимков сразу же появились в соцсетях.

Ранее сегодня бразильские сенаторы 61 голосом против 20 поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, прежде временно отстраненной от должности президента республики. В голосовании, которое было открытым, приняли участие все без исключения представители верхней палаты (в общей сложности 81 человек).

Противники Руссефф мотивировали процесс импичмента финансовыми нарушениями, которые она якобы допустила в первые месяцы своего второго мандата. Речь идет о подписании нескольких указов о выделении бюджетных средств без консультации с парламентом, а также об отсрочке выплат государственным банкам. Эти действия представители оппозиции расценивают как попытку сокрытия бюджетного дефицита. Сама Руссефф неоднократно отмечала, что считает себя невиновной, а инициатива об импичменте, по ее мнению, политически мотивирована.