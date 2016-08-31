Партии Македонии договорились о проведении 11 декабря парламентских выборов

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СКОПЬЕ, 31 августа. /ТАСС/. Политические партии Македонии в ходе шестичасовой встречи договорились провести 11 декабря парламентские выборы. Об этом сообщило агентство Reuters.
В мае этого года парламент Республики Македония отменил выборы в законодательный орган, проведение которых было запланировано на 5 июня.