Партии Македонии договорились о проведении 11 декабря парламентских выборов

СКОПЬЕ, 31 августа. /ТАСС/. Политические партии Македонии в ходе шестичасовой встречи договорились провести 11 декабря парламентские выборы. Об этом сообщило агентство Reuters.

В мае этого года парламент Республики Македония отменил выборы в законодательный орган, проведение которых было запланировано на 5 июня.