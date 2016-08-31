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Ассанж: Клинтон пытается укрепить свои позиции путем антироссийской пропаганды

Международная панорама
31 августа, 23:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Окружение Клинтон и американские СМИ утверждают, что к взлому систем партии якобы имеют отношение российские хакеры, хотя официальное следствие это не подтверждает
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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон пытается укрепить свои позиции в предвыборной гонке при помощи распространения антироссийской пропаганды. Такое мнение выразил  в интервью журналистам газеты The New York Times основатель организации WikiLeaks  Джулиан Ассанж.

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"Мы привлекаем внимание к тому, что партия Хиллари Клинтон претерпела невероятную трансформацию, она стала партией национальной безопасности, а сама Клинтон - кандидатом, который сосредоточивается на нацбезопасности путем нагнетания неомаккартистской истерии по поводу России", - сказал он. Маккартизм (от имени сенатора Джозефа Маккарти) - политическое течение в США, активно развившееся в период с 1950 по 1954 год и отмеченное ростом антикоммунистических настроений и нападками на тех, кого подозревали в сотрудничестве с левыми силами.

Ассанж также отметил, что Клинтон и ее окружение стремятся представить ситуацию так, "будто бы организации, распространяющие информацию о незаконной деятельности Национального комитета Демократической партии (НКДП), пытавшегося подтасовать (первичные) выборы в пользу Клинтон, каким-то образом являются агентами России". "Ее кампания открыто называет Трампа, который в данном случае выступает в роли лидера оппозиции, российским агентом, так же называют и (кандидата от Партии "зеленых") Джилл Стайн", - отметил основатель WikiLeaks.

"Это неомаккартистская истерия, - подчеркнул он. - Какой будет ситуация с прессой после выборов? Американская либеральная пресса загоняет себя в тупик, только бы защитить Клинтон".

В июле Wikileaks опубликовала электронную корреспонденцию, похищенную неизвестными хакерами из систем НКДП. Из документов следовало, что его представители активно искали способы поддержки Клинтон во время первичных выборов, а также возможность дискредитировать сенатора Берни Сандерса, ее конкурента из числа однопартийцев. Из-за разразившегося скандала председатель НКДП Дебби Вассерман- Шульц ушла в отставку.

Окружение Клинтон и американские СМИ утверждают, что к взлому якобы имеют отношение российские хакеры, хотя официальное следствие это не подтверждает. В Кремле причастность Москвы к кибератакам неоднократно отрицали.

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Персоны
Ассанж, Джулиан Клинтон, Хиллари
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