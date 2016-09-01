Главы МИД ОБСЕ обсудят контроль над вооружениями и Украину

ПОТСДАМ, 1 сентября. /ТАСС/. Неформальная встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ пройдет в германском Потсдаме. Главными темами, как ожидается, станут вопросы безопасности, в том числе контроль над вооружениями и борьба с терроризмом, урегулирование кризиса на Украине и подготовка к встрече глав МИД ОБСЕ в Гамбурге в декабре 2016 года.

Неформальная встреча

С инициативой провести неформальную министерскую встречу выступила председательствующая в 2016 году в ОБСЕ Германия. Подобное мероприятие не является традиционным - обычно министры собираются один раз в год, в декабре. Ранее такая неформальная встреча проводилась лишь во время председательства в организации Казахстана в 2010 году.

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Несмотря на то, что встреча обозначена как министерская, не все страны будут представлены именно главами внешнеполитических ведомств: от России приезжает заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков, от США - заместитель госсекретаря Энтони Блинкен. Германское председательство не представило полного списка участников, однако, согласно информации внешнеполитических ведомств соответствующих стран, ожидается участие министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедьярова и Эдварда Налбандяна, а также главы МИД Украины Павла Климкина.

Начало переговоров запланировано на 12:30 (13:30 мск), они пройдут в фешенебельном отеле "Доринт" в центре Потсдама. Итоги встречи подведет на пресс-конференции по ее завершению глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Участники переговоров, как ожидается, проведут "на полях" также серию двусторонних контактов. О планах вынести на обсуждение в рамках встречи какие-либо документы германское председательство ОБСЕ не сообщало.

Общие вызовы

В качестве девиза предстоящей встречи выбраны слова "Встречаем общие вызовы вместе". Как сообщили ранее в МИД ФРГ, на предстоящей встрече в центре внимания будут вопросы, "которые актуальны для безопасности на пространстве ОБСЕ, а также углубление сотрудничества между странами - членами организации". Особый акцент будет сделан на роли ОБСЕ в преодолении кризисов на пространстве организации, продолжили в германском внешнеполитическом ведомстве, и, прежде всего, на Украине.

Сам Штайнмайер, по чьей инициативе проводится встреча, выделил ранее в качестве важной темы предстоящих дискуссий проблематику контроля над вооружениями. "Одна из важнейших тем нашей повестки дня - контроль над вооружениями, - сказал он. - Я верю, что настало подходящее время для продвижения в этом вопросе ради большей транспарентности, контроля рисков и укрепления доверия".

Россия, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, готова на переговорах в Потсдаме "к открытому и наполненному, содержательному диалогу".

Вооружения и Украина

В российском дипведомстве не раз отмечали, что режим контроля над вооружениями в Европе в рамках договора ДОВСЕ перестал работать. В Москве высказывали готовность к дискуссиям по данному вопросу, однако запустить процесс не удалось. Наоборот, в российском МИД отмечали усиление военного присутствия НАТО в Восточной Европе, указывая, что такие действия к укреплению доверия не ведут.

Что касается Украины, то Киев ранее выходил с различными инициативами по урегулированию кризиса в Донбассе, предполагающими участие ОБСЕ. Как правило, речь шла о вооруженной или полицейской миссии организации в дополнение к уже действующей мониторинговой. Однако поддержки у других членов ОБСЕ они не получили: выдвигаемые председательствующей в ОБСЕ Германией предложения нацелены на проведение в Донбассе выборов, как это предусматривается Минскими договоренностями.

Комментируя предстоящую встречу в Потсдаме Штайнмайер в числе конфликтов, сохраняющихся угрозу пространству ОБСЕ, называл Приднестровье и Нагорный Карабах. По словам германского министра, соответствующие вопросы также войдут в повестку дня.