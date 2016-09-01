Узбекистан празднует День независимости

ТАШКЕНТ, 1 сентября. /ТАСС/. Узбекистан отмечает 25-летие своей независимости. В столице, как и в других городах и селениях республики, состоятся многочисленные торжественные мероприятия. Главный национальный праздник - День независимости (в честь провозглашения государственной независимости от СССР в 1991 году) - отмечается здесь "церемониально и красочно".

"Национальный праздник олицетворяет все мечты и ожидания всего узбекского народа, которые опираются на дружелюбие, солидарность, благотворительность, взаимное уважение", - подчеркивается на правительственном портале.

Узбекистан - "жизнь моя, судьба моя"

"В нынешнем году самый великий, самый дорогой праздник отмечается по всей стране под девизом "Жизнь моя, судьба моя - родной мой, неповторимый Узбекистан!", - отмечается в официальной информации о праздновании. Юбилейный День независимости страна, как всегда, отмечает торжественно, но без участия в мероприятиях президента Ислама Каримова, который находится на "стационарном лечении". Его младшая дочь Лола Каримова-Тилляева на своей странице в социальной сети "Инстаграм" (Instagram) 29 августа сообщила, что президент перенес кровоизлияние в мозг и помещен в отделение реанимации. Других извещений о диагнозе и состоянии здоровья лидера республики официальные источники не предоставляют.

Праздник по всей стране

"Праздничные мероприятия проходят по всей стране и в столице", - сообщил корр. ТАСС руководитель информационной службы Хокимията (мэрии)Ташкента Хусан Эрмат. "Особой программой предусмотрено проведение мероприятий на 12 площадках Ташкента, - сообщил Эрмат. - Состоятся концерты и театрализованные представления. По всему городу уже в течение недели работают праздничные ярмарки с сельскохозяйственной и винодельческой продукцией, которую привезли к нам из различных регионов страны". По его словам, в мероприятиях и народных гуляньях, запланированных на последующие три дня, примут участие профессиональные и любительские коллективы.

Ранее в Ташкенте состоялась торжественная церемония возложения цветов к подножию монумента Независимости и гуманизма, "являющегося символом нашей свободы, светлого будущего и благородных устремлений", говорится в официальной информации. Под звуки военного оркестра были возложены цветы к подножию монумента от имени Аппарата президента Узбекистана, Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента), кабинета министров, министерств и ведомств.

"Независимость, мир, развитие - эти великие понятия всегда взаимосвязаны. Эта истина еще раз подтверждается в эти дни, когда широко празднуется 25-летие независимости Узбекистана, которая стала исторической победой нашего народа", - отмечается на правительственном портале.

День независимости, "олицетворяющий воплощение вековой мечты наших предков, свободу и процветание нашей Родины, наши безграничные возможности и перспективы, навсегда останется в истории Узбекистана как самая великая дата", отмечается в сообщении.

Поздравления народу и президенту

О поздравлениях, поступающих на имя президента Узбекистана Ислама Каримова от иностранных лидеров, сообщил официальный правительственный портал. "От глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей авторитетных международных организаций, видных общественных деятелей, представителей деловых и академических кругов поступают сердечные поздравления с наилучшими пожеланиями мира, счастья, дальнейшего процветания и благополучия народу Узбекистана и главе нашего государства", - говорится в сообщении.

В нем приводятся поздравления из США, Китая, Германии, Польши, лидеров стран СНГ, других государств и международных организаций.

Младшая дочь президента Каримова накануне поздравила соотечественников с праздником. "От всего сердца поздравляю своих соотечественников с Днем независимости! Я бы хотела пожелать нашему трудолюбивому и бесконечно талантливому и добросердечному народу Узбекистана счастья, процветания и благополучия", - написала Лола Каримова-Тилляева на своей странице в Instagram.

Она также пожелала скорейшего выздоровления своему отцу. "Я также хотела воспользоваться этой возможностью, и от души поблагодарить всех за ваши добрые, искренние, светлые слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления нашему президенту! Это очень много значит для нас, и я уверена, что эта огромная сила добра, исходящая из самой глубины ваших сердец, помогает в его исцелении!", - написала дочь Каримова.