В Мексике будут развивать отношения с США при любом исходе президентских выборов

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МЕХИКО, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Мексики готовы работать со следующей американской администрацией вне зависимости от исхода президентских выборов, которые пройдут в США 8 ноября. Об этом заявил президент Мексики Энрике Пенья Ньето после встречи с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом.
"Мы можем быть не согласны друг с другом во многих темах, но главное мы сходимся в том, что наши страны очень важны друг для друга", - сказал мексиканский президент. Он также выразил уверенность, что Мексика сможет построить конструктивные отношения и с Трампом, и с кандидатом от Демократической партии Хилари Клинтон.
"Следующее правительство может рассчитывать на продолжение отношений с Мексикой", - добавил Пенья Ньето.
Трамп во время своей предвыборной кампании последовательно выступает за строительство стены на границе с Мексикой, которая, по его мнению, остановит поток нелегальных мигрантов на американскую территорию. Миллиардер подчеркивает, что, став главой Белого дома, заставит заплатить за возведение такой стены мексиканское правительство.
Визит Трампа в Мексику вызвал волну критики в латиноамериканской республике. Все политические силы в Законодательном собрании мексиканской столицы кроме правящей Институционно-революционной партии проголосовали за то, чтобы объявить американского миллиардера персоной нон-грата, и призвали Пенью Ньето потребовать от Трампа извинений.