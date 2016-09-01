Верховный суд США отклонил иск о восстановлении избирательного закона Северной Каролины

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Верховный суд США отклонил иск о восстановлении избирательного закона Северной КаролиныМеждународная панорама 1 сентября, 3:53
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ВАШИНГТОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Верховный суд США де-факто отклонил иск губернатора Северной Каролины Пэта Маккрори о восстановлении поправок к избирательному закону его штата, которые были отменены решением Федерального апелляционного суда в прошлом месяце.
Четыре члена высшего судебного органа сочли поправки не соответствующими основному закону страны. Четыре других судьи признали их согласующимися с положениями конституции. Одно место в Верховном суде до сих пор остается вакантным после кончины в феврале Антонина Скалии. Таким образом, согласно законодательству США, решение низшей судебной инстанции, постановившей, что поправки в принятый в 2013 году избирательный закон Северной Каролины недействительны, вступило в силу.
Маккрори просил восстановить поправки к президентским выборам, которые пройдут в стране 8 ноября.
В конце июля Федеральный апелляционный суд "признал не соответствующими конституции поправки к избирательному закону штата Северная Каролина в связи с тем, что они были приняты с умыслом дискриминировать по расовому признаку", говорилось в постановлении.
Суд также отменил поправки штата, касающиеся запрета на досрочное голосование в течение семи дней до дня выборов, запрета на регистрацию избирателя одновременно с досрочным голосованием, запрета на подсчет некоторых специальных бюллетеней, выдаваемых избирателям в случае сомнений в их регистрации. Было отменено и требование предъявлять удостоверение личности, установление которого вызвало критику в обществе. Инстанция руководствовалась в своем решении законом об избирательных правах, который запрещает устанавливать правила и процедуры, дискриминирующие по расовому признаку.
Таким образом, Министерство юстиции США одержало победу, оспорив в суде положения нового законодательства, которые вашингтонская администрация считала противоречащими конституции.
Дело в том, что для многих правозащитников это напрямую связано с борьбой за избирательные права афроамериканцев в южных штатах страны. В ряде штатов удостоверение личности можно получить бесплатно или за совсем небольшую плату. Но есть и такие регионы, в которых требование предъявлять удостоверение личности на выборах может повлечь серьезные расходы как для малоимущих, так и для меньшинств, против чего и выступает федеральное правительство, которое сравнивает подобные поправки с "налогом на голосование".