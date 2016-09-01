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США доставили в Грузию технику для учений Agile Spirit 2016

Международная панорама
1 сентября, 5:36 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория
Учения Agile Spirit проводятся ежегодно с 2011 года
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ТБИЛИСИ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. США морским путем доставили в Грузию партию тяжелой военной техники для участия в учениях Agile Spirit-2016. Об этом сообщило местное телевидение со ссылкой на информацию с официального сайта морской пехоты США. Местные СМИ также обнародовали видеокадры прибытия в Грузию вышеназванной техники и их отправки по железной дороги к местам проведения этих учений.

Морские пехотинцы США примерно неделю назад погрузили в железнодорожные вагоны технику, находившуюся на полигоне в Ново Село в Болгарии. Вагоны с танками, грузовиками, десантными машинами и артиллерийскими орудиями из Болгарии на пароме были доставлены в Грузию.

В середине июля Минобоороны Грузии сообщило, что в начале сентября текущего года в Грузии пройдут ежегодные международные учения Agile Spirit 2016". В учениях примут участие представители ВС Грузии, США, Болгарии, Румынии, Латвии, Турции и Украины. Учения пройдут одновременно на полигонах МО Грузии в Вазиани (около Тбилиси) и Орполо (Ахалцихский район) и в них наряду с военнослужащими сухопутных подразделений примет участие и бронетехника.

По имеющимся данным, эти учения состоятся с 1 по 13 сентября, после их завершения техника ВС США будет возвращена на пароме в Болгарию. В последние дни МО Грузии не давало каких-либо новых сведений об этих учениях, ожидается, что новая информация об их начале и ходе будет обнародована 1-2 сентября.

Учения Agile Spirit проводятся ежегодно с 2011 года. Они являются одним из компонентов сотрудничества с США и НАТО, в рамках которого военнослужащие Грузии проходят подготовку для участия в международных миротворческих миссиях. В прошлом году учения Agile Spirit впервые прошли под эгидой НАТО, до 2015 года они были грузино-американскими. В 2015 году в учениях участвовали один из батальонов ВС Грузии, 220 морских пехотинцев США, по 20 военнослужащих ВС Болгарии, Румынии, Литвы и Латвии, были проведены штабные и полевые занятия.

США с конца 1990-х годов оказывают помощь в подготовке военнослужащих ВС Грузии, подразделения которой в 2003-2008 годах участвовали в миротворческой операции в Ираке, с ноября 2009 года - в миротворческой операции в Афганистане. В мае текущего года в Вазиани прошли совместные учения Noble Partner  с участием 650 военнослужащих ВС США, 500 военнослужащих ВС Грузии и 150 военнослужащих ВС Великобритании.

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