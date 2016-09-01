Портреты Руссефф убрали из помещений президентского дворца через полчаса после ее отставки

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Портреты Дилмы Руссефф, отправленной в отставку с поста президента Бразилии, были убраны из помещений официальной резиденции главы государства (дворца Планалту) уже через полчаса после вынесения решения об импичменте. Об этом сообщила газета Globo.

По данным СМИ, сотрудники резиденции в первую очередь убрали фотографию из кабинета, который займет новый президент страны Мишел Темер.

В мае, после временного отстранения Руссефф от должности главы государства, новое правительство Бразилии выступило за то, чтобы сохранить ее портреты и фотографии в госучреждениях. "В тех помещениях государственных органов власти, где присутствует фотография Дилмы Руссефф, все будет по-прежнему. Ее портреты останутся на месте. Это решение Темера, который отдает себе отчет в том, что его правительство является временным", - заявил тогда глава гражданской канцелярии президента Элисеу Падилья.

В среду бразильские сенаторы 61 голосом против 20 поддержали инициативу об импичменте Руссефф. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.