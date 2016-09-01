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Прокуратура Нью-Йорка обвинила китаянку в контрабанде посылок военных и дипломатов КНР

Международная панорама
1 сентября, 4:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
За нелегальную переправку посылок женщина получала вознаграждение в частном порядке
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НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Обвинения в контрабанде посылок военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК), охраняющих постоянное представительство КНР при ООН, и работников генерального консульства республики в Нью-Йорке предъявлены  бывшей сотруднице китайской авиакомпании Air China  Ин Линь. За нелегальную переправку посылок женщина получала вознаграждение в частном порядке. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Восточного округа штата Нью-Йорк.

Согласно ее данным, на рассмотрение жюри присяжных в нью-йоркском районе Бруклин направлено расширенное обвинительное заключение в отношении Ин Линь. Ей дополнительно инкриминируется "контрабанда, препятствование отправлению правосудия и электронное мошенничество". Прокуратура считает, что китаянка злоупотребляла своими полномочиями сотрудницы представительств авиакомпании в международных аэропортах имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси.

Ин Линь, согласно обвинительному заключению, "получала посылки от военных офицеров КНР в постпредстве страны при Организации Объединенных Наций и от персонала генконсульства КНР в Нью-Йорке", после чего контрабандным путем передавала их на борт самолетов, вылетавших из США в Китай. Таким образом, она "нарушала правила и инструкции федерального управления по безопасности на транспорте США, которые предписывают принимать досмотренный багаж только от пассажиров с авиабилетами на руках". Прокуратура заявляет, что располагает доказательствами того, что китаянка получала плату за свои услуги в виде спиртных напитков и электроники, приобретенных со скидкой по дипломатической квоте в магазинах дьюти-фри.

"Действующие в нашей стране правила и нормы призваны обеспечивать безопасность каждого человека, эти правила должны соблюдать все без исключения. Ин Линь злоупотребляла своим положением, чтобы обойти эти правила ради собственной выгоды", - заявил в этой связи заместитель начальника местного отделения ФБР США Джордж Эннис.

Подозреваемая первоначально была задержана в августе прошлого года и выпущена на свободу до завершения разбирательства. Несмотря на это, китаянка продолжала заниматься контрабандой, а также помогла своему соотечественнику, который проходил по следственному делу в США, бежать на борту самолета из Нью-Йорка в Китай. Ин Линь предстанет перед присяжными в Бруклине 6 сентября.

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