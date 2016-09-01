Бразилия отзовет послов из Боливии, Венесуэлы и Эквадора

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразилия отзовет своих послов из Венесуэлы, Эквадора и Боливии в ответ на критику процесса импичмента Дилмы Руссефф. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в МИД Бразилии.