Протестующие ненадолго прервали выступление Обамы о борьбе с изменением климата

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ВАШИНГТОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Активисты, протестующие против нефтегазовой отрасли, ненадолго прервали выступление президента США Барака Обамы в штате Невада, где он говорил о борьбе с изменением климата. Глава государства даже выразил недовольство тем, что его перебивают.
"Я как раз собираюсь говорить об этом, - сказал Обама демонстрантам, пытавшимся перекричать его. - А вы мне мешаете".
"Понял, хорошо. Я понял вас, спасибо", - попытался он успокоить женщину, скандировавшую лозунги из толпы.
Демонстранты выступали против заключения договоров между нефтегазовой промышленностью и администрацией США, которая одновременно с этим разрабатывает международные программы по борьбе с глобальным потеплением.
Президент считает, что его администрация сделала больше для борьбы с изменением климата, чем любая другая в истории страны. "Мы работаем над проблемой изменения климата на всех фронтах. Мы работаем над тем, чтобы производить больше экологически чистого вида энергии, меньше использовать "грязную" энергию (при выработке которой загрязняется окружающая среда), тратить меньше энергии в целом", - заключил Обама.