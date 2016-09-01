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Ким Чен Ын сфотографировался вместе с участниками запуска баллистической ракеты

Международная панорама
1 сентября, 5:49 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
24 августа он лично наблюдал за ее запуском на восточном побережье страны
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© Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

ПХЕНЬЯН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Председатель Трудовой партии Кореи (ТПК) и Госсовета КНДР Ким Чен Ын поздравил ученых и технологов, участвовавших в разработке и запуске баллистической ракеты "Пуккыксон" ("Полярная звезда"), и в знак особого расположения сфотографировался вместе с ними. Глава государства, сообщает информационное агентство ЦТАК, выразил уверенность, что "они достойно выполнят свою миссию в деле превращения КНДР в несравненную военную и ракетную державу".

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© AP Photo/Ahn Young-joon, File
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Участники фотосессии бурно приветствовали Ким Чен Ына, который, по данным ЦТАК, "более 10 раз посетил испытательный полигон для обсуждения со специалистами проблемы создания в КНДР мощной стратегической подводной лодки и баллистической ракеты корейского образца".

24 августа он лично наблюдал за ее запуском на восточном побережье страны. "Это испытание подтвердило, что наша страна вошла в ряды передовых военных держав, обладающих наступательными ядерными вооружениями", - подчеркнул в тот день Ким Чен Ын. Лидер предупредил, что Соединенным Штатам и их союзникам следует "отказаться от действий, нарушающих безопасность КНДР, чтобы избежать смертельного удара".

Как отметила центральная газета "Нодон синмун", ракетные запуски Пхеньяна "вызывают шок у администрации американского президента", "приводят к возникновению у властей США неуверенности в собственных силах", что "свидетельствует об успехах КНДР в противостоянии с Вашингтоном".

28 августа КНДР отвергла одобренное Советом Безопасности ООН заявление с осуждением запуска баллистической ракеты с подводной лодки. По утверждению представителя Министерства иностранных дел страны, оно стало "продуктом преступных действий США и других враждебных сил, которые стремятся лишить Пхеньян законного права на самооборону".

"КНДР категорически отвергает это заявление", - подчеркнул дипломат.

Согласно резолюциям СБ ООН, Пхеньян не имеет права испытывать баллистические ракеты. Руководство народной республики не признает правомерность этих документов, поскольку подобные запуски "осуществляются в целях самообороны как ответ на агрессивную политику США".

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