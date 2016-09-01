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Эксперт: политическая ситуация может помешать Темеру реализовать необходимые реформы

Международная панорама
1 сентября, 5:58 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Бразильские сенаторы 61 голосом против 20 поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Новое руководство Бразилии во главе с Мишелем Темером может столкнуться с трудностями при реализации экономических реформ, которые необходимы переживающей кризис южноамериканской стране. Такое мнение высказал  в беседе с корреспондентом ТАСС Иштван Кажнар, преподаватель Бразильской школы экономики и финансов при Фонде Жетулиу Варгаса (EPGE/FGV).

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"С политической точки зрения, Темер может столкнуться с различными трудностями: например, в его отношении идет расследование в Высшем избирательном суде по поводу возможных нарушений при финансировании избирательной кампании. Парадокс ситуации, сложившейся в Бразилии, состоит в том, что новый лидер также не застрахован от потери мандата", - пояснил эксперт.

Он также напомнил, что Темер не пользуется популярностью в народе. "Чтобы избежать падения, он начал политическую игру: стратегия Темера состоит в том, чтобы заручиться поддержкой как можно большего числа союзников. Поэтому он принял решение увеличить зарплату некоторым категориям государственных служащих, например, судьям. Подобные инициативы тяжким бременем ложатся на частный сектор, который и так испытывает трудности", - отметил экономист.

"С другой стороны, министр финансов Энрике Мейреллес заявил о намерении в ближайшем будущем увеличить налоги, а это именно то, чего нельзя делать, когда экономика переживает глубокую рецессию. Это ухудшит показатели инвестиционной привлекательности и доверия к новому правительству", - считает Кажнар. Он также добавил, что проведение реформ в Бразилии сопровождается серьезными трудностями из-за большого числа политических партий, каждая из которых часто выдвигает определенные требования в адрес исполнительной власти в обмен на голоса своей фракции в парламенте.

По мнению Кажнара, в ближайшие недели либерально настроенная пресса, выступающая с правых позиций, постарается сделать акцент на позитивных экономических показателях, чтобы повысить доверие к правительству и избежать ситуации, при которой исполнительная власть потеряет способность управлять государством. "Но не исключено, что мы не увидим серьезных реформ, которые необходимы стране", - сказал эксперт.

Бразильские сенаторы 61 голосом против 20 поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента республики. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице- президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.

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