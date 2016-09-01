Процесс импичмента Руссефф завершился сменой власти в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Процесс импичмента Дилмы Руссефф, переизбранной на пост президента Бразилии в конце 2013 года, завершился сменой власти в крупнейшей южноамериканской стране. Представители верхней палаты парламента выступили за окончательную отставку главы государства.

В голосовании, которое было открытым, приняли участие абсолютно все сенаторы: в общей сложности 81 человек. Не было ни отсутствующих, ни воздержавшихся. После того как результат волеизъявления законодателей появился на электронном табло, сторонники импичмента запели национальный гимн Бразилии. Сенаторы, выступающие против отставки президента, стали в ответ выкрикивать лозунги в ее поддержку.

Решение верхней палаты парламента совпало с прогнозами: в последние недели абсолютно все эксперты и журналисты говорили о неминуемом поражении Руссефф при голосовании. Неожиданностью стало другое решение сенаторов: вопреки распространенной практике, они сохранили за бывшим президентом право работать в государственных учреждениях после отставки.

Ранее предполагалось, что в случае импичмента Руссефф будет автоматически лишена данной возможности. При таком раскладе она не могла бы, в частности, осуществлять преподавательскую деятельность. Между тем, по словам сторонников экс-президента, ранее она заявляла о желании читать лекции в одном из бразильских университетов. Это решение многие союзники Руссефф расценили как небольшую, но победу.

"Одна из самых больших несправедливостей"

Однако Руссефф, по всей видимости, не готова смириться со сложившимся положением дел. Сразу же после завершения голосования она выступила в столице Бразилии перед своими сторонниками и призвала их к борьбе против ее отставки. "Я обращаюсь к тем, кто голосовал за меня на выборах: "Не отказывайтесь от борьбы". Я предлагаю всем бороться за восстановление демократии", - сказала Руссефф, вновь назвав импичмент государственным переворотом.

По ее словам, решение сената войдет в историю как "одна из самых больших несправедливостей". "Мы будем обжаловать его во всех возможных инстанциях", - добавила экс- президент. В заключительной части своего выступления она процитировала Владимира Маяковского, зачитав отрывок из его стихотворения "Ну, что ж!".

"Я хочу завершить эту речь отрывком из прекраснейшего произведения русского поэта Маяковского ", - заявила Руссефф. "Нам не с чего радоваться, но нечего грустить. Бурна вода истории", - зачитала она эти строки, переведенные на португальский язык.

Борьба за мандат продолжится в суде

Жозе Эдуарду Кардозу, адвокат Руссефф, в свою очередь заявил, что намерен обжаловать решение о ее импичменте в Федеральном верховном суде (ФВС) Бразилии. "Первую апелляцию мы подадим, возможно, уже сегодня или завтра (в среду или четверг - прим. ТАСС). Вторая будет представлена в ближайшую пятницу или понедельник", - сказал он.

Накануне стало известно, что защита Руссефф заранее подготовила сразу две апелляции на случай, если члены верхней палаты национального парламента проголосуют за ее окончательную отставку. В одном из документов адвокаты указывают на процессуальные нарушения, в другом - настаивают на отсутствии оснований для импичмента.

Противники Руссефф мотивировали этот процесс финансовыми нарушениями, которые она якобы допустила в первые месяцы своего второго мандата. Речь идет о подписании нескольких указов о выделении бюджетных средств без консультации с парламентом, а также об отсрочке выплат государственным банкам. Эти действия представители оппозиции расценивают как попытку сокрытия бюджетного дефицита. Сама Руссефф неоднократно отмечала, что считает себя невиновной, а инициатива об импичменте, по ее мнению, политически мотивирована.

Новый президент вступил в должность

Пока сторонники Руссефф обдумывали дальнейшую стратегию в борьбе за возвращение мандата, один из ее бывших союзников Мишел Темер официально вступил в должность главы государства. Торжественная церемония, которая началась с прослушивания национального гимна и продлилась менее четырех минут, была организована в зале заседаний Федерального сената. Сразу же после инаугурации новый бразильский лидер, который занимал пост вице-президента в администрации Руссефф, провел первую встречу с министрами своего правительства в должности главы республики.

Во время этого собрания Темер подверг критике заявление о том, что процесс импичмента является государственным переворотом: "С настоящего момента мы должны оспаривать этот тезис о перевороте. Кто здесь путчист? Путчист - это тот, кто предлагает не следовать конституции. И это не мы".

Он также признал, что решение верхней палаты парламента, которое сохранило за Руссефф право работать в государственных учреждениях после отставки, стало следствием раскола среди его союзников. Темер заявил: "Такая ситуация больше не должна повториться. Это недопустимо, так как правительство должно быть единым".

"На правильные рельсы"

Кроме того, на встрече с министрами новый бразильский лидер обозначил приоритеты своего правительства. Одним из них станет сокращение безработицы в стране.

"Я надеюсь, что за предстоящие два года и четыре месяца, которые отводятся нашему правительству, мы сделаем то, что должны: вновь поставим Бразилию на правильные рельсы. Иными словами, мы должны вернуться на путь развития во всех сферах", - отметил он. "Создать рабочие места - это первое, что мы должны сделать в рамках нашей административной деятельности", - добавил Темер.

По мнению некоторых экспертов, в первые месяцы после смены власти новое руководство крупнейшей южноамериканской страны будет претворять в жизнь различные непопулярные меры. "Речь идет о сокращении бюджетных расходов, уменьшении роли государства в экономике и о передаче в частные руки отраслей, которые ранее считались стратегическими для Бразилии. В качестве примера здесь можно привести уже обсуждающуюся приватизацию и привлечение инвестиций для разработки подсолевых нефтяных месторождений, а также инициативу о создании альтернатив бесплатной системе здравоохранения в виде недорогих медицинских страховок", - заявил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель исследовательского центра "Аудипло" (штат Риу- Гранди-ду-Сул) Фабиану Миелничук.

Протесты сторонников Руссефф

Дебаты, посвященные инициативе об отставке Руссефф, в последние дни сопровождались протестами ее сторонников, прошедшими в нескольких городах Бразилии. 29 и 30 августа в Сан-Паулу эти манифестации завершились столкновениями с полицией, которая применила против митингующих свето- шумовые гранаты и слезоточивый газ. Десять человек были задержаны.

После решающего голосования в бразильском парламенте противники смены власти вновь вышли на улицы. В среду митинги в поддержку Руссефф были организованы в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Бразилиа. По мнению Мишела Моаллема, эксперта авторитетного бразильского Фонда Жетулиу Варгаса (Рио-де-Жанейро), высокая степень общественной активности сохранится в стране как минимум до президентских выборов 2018 года.

"Во время майского голосования, по итогам которого Руссефф была временно отстранена от должности президента, в обществе возникло очень сильное напряжение. В июле и первой половине августа оно немного пошло на спад: Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро сместили фокус внимания. Однако в первые дни после отставки Руссефф население, скорее всего, вернется к политической активности. Возможно, на сей раз атмосфера окажется более спокойной, но этот вопрос не будет закрыт", - заявил он корр. ТАСС.

"Общественное обсуждение импичмента не закончится с вступлением в должность нового президента. (Сторонники Руссефф) по-прежнему будут ставить под сомнение законность решения сенаторов. Так что эта тема будет оставаться на повестке дня как минимум до всеобщих выборов, которые пройдут в конце 2018 года", - добавил Моаллем.