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ООН поддержала индейцев США, недовольных строительством нефтепровода стоимостью $3,6 млрд

Международная панорама
1 сентября, 6:54 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Участок магистрали будет проходить по землям одного из племен сиу, и власти начали реализацию проекта, не получив согласие индейцев
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ООН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов  высказался в поддержку проживающих в американском штате Дакота индейцев сиу, которые пытаются помешать строительству нефтепровода стоимостью $3,6 млрд. Участок магистрали будет проходить по землям одного из племен сиу, и власти начали реализацию проекта, не получив согласие индейцев.

В распространенном в штаб-квартире ООН заявлении председатель форума Альваро Эстебан Поп Ак призвал власти США организовать совместно с представителями коренного народа "справедливый, независимый, беспристрастный и открытый процесс для решения этого серьезного вопроса", а также потребовал "избегать эскалации насилия и дальнейших нарушений прав человека".

Руководство форума подчеркнуло, что действия США противоречат Декларации ООН о правах коренных народов. Статья 19 документа призывает государства добросовестно консультироваться и сотрудничать с представителями народов с целью получения их предварительного согласия, "прежде чем принимать и осуществлять законодательные или административные меры, которые могут их затрагивать".

Трубопровод Dakota Access Pipeline, на сооружение которого планируется потратить $3,6 млрд, будет доставлять нефть из Северной Дакоты в штат Иллинойс. Согласно проекту, магистраль должна пересечь реку Миссури возле земель сиу на границе Северной и Южной Дакоты. Как заявили представители постоянного форума ООН, нефтепровод "не только отрицательно скажется на безопасности и доступе к питьевой воде сиу и миллионов людей, проживающих вниз по течению реки Миссури", но также приведет к разрушению археологических, исторических и священных для индейцев мест.

Ранее представители сиу подали в федеральный суд на инженерный корпус армии США, который одобрил проект, не посоветовавшись с представителями коренного народа. Как ожидается, решение по иску будет вынесено 9 сентября.

Помешать строительству нефтепровода пытаются не только индейцы. В штате Айова  прошел митинг с участием около 100 человек, выступающих против реализации этого проекта. По информации местных СМИ, полиция задержала порядка 30 участников акции. 25 августа представители племени сиу и сотни активистов собрались на митинг в Вашингтоне, требуя от властей прислушаться к голосу народа.

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