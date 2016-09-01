Президент Мексики: позиция Трампа по некоторым вопросам представляет угрозу для страны

МЕХИКО, 1 сентября. /ТАСС/. Некоторые предложения кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа представляют опасность для Мексики. Такое мнение выразил в среду вечером президент латиноамериканской республики Энрике Пенья Ньето в интервью телеканалу Televisa, которое он дал спустя несколько часов после встречи с американским миллиардером.

Как утверждает глава государства, он пригласил Трампа в Мехико, чтобы "противостоять этим опасностям".

По мнению мексиканского президента, после встречи миллиардер "сменил тон" и признал важность отношений с Мексикой. "Когда-то Трамп говорил об отмене соглашения о свободной торговле. Сегодня он говорил уже о необходимости модернизировать его", - отметил Пенья Ньето.

Визит Трампа в Мексику вызвал волну критики в латиноамериканской республике. Все политические силы в законодательном собрании мексиканской столицы, кроме правящей Институционно-революционной партии, проголосовали в среду за то, чтобы объявить американского миллиардера персона нон грата, и призвали Пенью Ньето потребовать от Трампа извинений за его слова в адрес мексиканцев.

Трамп во время своей предвыборной кампании последовательно выступает за строительство стены на границе с Мексикой, которая, по его мнению, остановит поток нелегальных мигрантов на американскую территорию. Миллиардер подчеркивает, что, став главой Белого дома, заставит заплатить за возведение такой стены мексиканское правительство.

СПЕЦПРОЕКТ Выбор Америки: кто претендует на главный пост в США О том, кто может стать 45-м президентом Соединенных Штатов, а также тонкостях избирательной системы – в специальном проекте ТАСС