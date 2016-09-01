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Президент Мексики: позиция Трампа по некоторым вопросам представляет угрозу для страны

Международная панорама
1 сентября, 8:29 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 1, сентября. /ТАСС
По мнению мексиканского президента, после встречи миллиардер "сменил тон" и признал важность отношений с Мексикой
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МЕХИКО, 1 сентября. /ТАСС/. Некоторые предложения кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа представляют опасность для Мексики. Такое мнение выразил в среду вечером президент латиноамериканской республики Энрике Пенья Ньето в интервью телеканалу Televisa, которое он дал спустя несколько часов после встречи с американским миллиардером.

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Как утверждает глава государства, он пригласил Трампа в Мехико, чтобы "противостоять этим опасностям".

По мнению мексиканского президента, после встречи миллиардер "сменил тон" и признал важность отношений с Мексикой. "Когда-то Трамп говорил об отмене соглашения о свободной торговле. Сегодня он говорил уже о необходимости модернизировать его", - отметил Пенья Ньето.

Визит Трампа в Мексику вызвал волну критики в латиноамериканской республике. Все политические силы в законодательном собрании мексиканской столицы, кроме правящей Институционно-революционной партии, проголосовали в среду за то, чтобы объявить американского миллиардера персона нон грата, и призвали Пенью Ньето потребовать от Трампа извинений за его слова в адрес мексиканцев.

Трамп во время своей предвыборной кампании последовательно выступает за строительство стены на границе с Мексикой, которая, по его мнению, остановит поток нелегальных мигрантов на американскую территорию. Миллиардер подчеркивает, что, став главой Белого дома, заставит заплатить за возведение такой стены мексиканское правительство.

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Персоны
Трамп, Дональд Пенья Ньето, Энрике
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