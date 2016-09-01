Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЛНР: неизвестные подорвали памятник защитникам республики в парке Дружбы Народов

Международная панорама
1 сентября, 12:00 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 1, сентября. /ТАСС
Памятник был установлен 12 мая в День провозглашенной Луганской народной республики
Материал из 1 страницы
© Тарас Дудник/ТАСС

ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Неизвестные подорвали памятник защитникам ЛНР "Они отстояли Родину", который 12 мая этого года был установлен в луганском парке Дружбы Народов в День (провозглашенной) Луганской народной республики.

"В результате взрыва незначительные повреждения получила скульптура ополченца-казака. На месте происшествия работают представители правоохранительных органов ЛНР, информация об обстоятельствах происшествия уточняется", - сообщает агентство Луганскинформцентр.

Руководил созданием памятника заслуженный деятель искусств Украины Виктор Горбулин, в проектировании и возведении монумента принимали участие специалисты из России, провозглашенной Донецкой народной республики и Киева.

СПЕЦПРОЕКТ
Украина: хроника евразийского раскола
Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Импичмент "железной даме": как в Бразилии отправили в отставку президента
7
ООН считает эвакуацию пригорода Дамаска нарушением международного гуманитарного права
7
Заседание бразильского сената с участием Руссефф продлилось более 14 часов
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
2
В России создан новый легкий пулемет для армии
3
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
4
Глава СБУ: Киев удерживает на порядок больше пленных, чем остается в ДНР и ЛНР
5
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
6
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
7
ЛНР: неизвестные подорвали памятник защитникам республики в парке Дружбы Народов
Темы дня
Реклама