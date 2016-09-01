ЛНР: неизвестные подорвали памятник защитникам республики в парке Дружбы Народов

ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Неизвестные подорвали памятник защитникам ЛНР "Они отстояли Родину", который 12 мая этого года был установлен в луганском парке Дружбы Народов в День (провозглашенной) Луганской народной республики.

"В результате взрыва незначительные повреждения получила скульптура ополченца-казака. На месте происшествия работают представители правоохранительных органов ЛНР, информация об обстоятельствах происшествия уточняется", - сообщает агентство Луганскинформцентр.

Руководил созданием памятника заслуженный деятель искусств Украины Виктор Горбулин, в проектировании и возведении монумента принимали участие специалисты из России, провозглашенной Донецкой народной республики и Киева.

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