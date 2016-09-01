Власти Австралии расширят полномочия своих военных, ведущих борьбу против ИГ

СИДНЕЙ, 1 сентября. /Корр.ТАСС Павел Ваничкин/. Правительство Австралии решило расширить полномочия воинского контингента своей страны, находящегося на Ближнем Востоке и ведущего борьбу против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Об этом в четверг сообщил премьер-министр Малколм Тернбулл, выступая в федеральном парламенте.

Он обратил внимание законодателей на "существующее противоречие между международными законами ведения боевых действий и австралийским национальным законодательством", из-за которого, по его словам, снижается эффективность действий самолетов ВВС Австралии, наносящих удары по террористам. Согласно существующим австралийским законам, такие удары могут наноситься только по тем боевикам, которые непосредственно и активно участвуют в боевых действиях. В ближайшие дни правительство внесет на рассмотрение парламента законопроект, устраняющий это противоречие, сообщил премьер-министр.

Тернбулл также объявил, что международная коалиция, ведущая борьбу против ИГ, сумела кардинально изменить ситуацию в свою пользу. Численность находящихся в Сирии и Ираке боевиков, по его словам, уменьшилась примерно на треть. В то же время премьер поспешил уточнить, что до окончательной победы еще далеко, вот почему "мы будем оставаться на Ближнем Востоке еще какое-то время".

Как пояснил командующий силами обороны (вооруженными силами) Австралии Марк Бинскин, действия ВВС страны против ИГ до сих пор имели "ограниченный характер". Новый законопроект в случае его одобрения парламентом позволит наносить удары в том числе по "объектам инфраструктуры ИГ и поддерживающих ее группировок", подчеркнул Бинскин.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Билл Шортен заявил, что законодатели-лейбористы "в принципе поддерживают" правительственный законопроект, но хотят внимательно изучить его детали перед тем, как он будет поставлен на голосование в парламенте.

В настоящее время в кризисном регионе находятся около 700 австралийских военных - это инструкторы в Ираке (на базе в Таджи) и дислоцированные на базе ВВС в Объединенных Арабских Эмиратах летчики и обслуживающий персонал самолетов, участвующих в нанесении авиаударов по позициям ИГ в Ираке и Сирии.